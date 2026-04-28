Apple prepara l’iPhone del ventesimo anniversario con un display "Liquid Glass" e cornici praticamente invisibili

Il futuro iPhone del ventesimo anniversario di Apple potrebbe rappresentare una delle rivoluzioni più importanti nella storia degli smartphone. Secondo le ultime indiscrezioni, il dispositivo introdurrà un innovativo display definito "Liquid Glass", progettato per eliminare quasi completamente la percezione delle cornici. Il cuore di questa evoluzione sarà un pannello OLED quad-curvo fornito da Samsung, ma profondamente diverso rispetto alle soluzioni viste finora sugli smartphone Android. La curvatura, infatti, non sarà pronunciata, bensì estremamente sottile e studiata per creare un effetto ottico unico. Grazie a una combinazione di rifrazione della luce, strutture di guida luminosa e illusioni visive progettate con precisione, il display potrebbe apparire come un'unica superficie continua, senza interruzioni visibili ai bordi.

Apple riuscirà a nascondere cornici e sensori sull'iPhone del 20° anniversario? Questa tecnologia consentirebbe di "nascondere" le cornici alla vista dell'utente, offrendo un'esperienza immersiva mai vista prima su un iPhone. Inoltre, Apple dovrebbe adottare una nuova tecnologia OLED chiamata COE (Color Filter on Encapsulation), che permette di ottenere pannelli più sottili e luminosi rispetto alle generazioni precedenti. L'obiettivo dichiarato per questo modello celebrativo è quello di offrire uno schermo completamente privo di interruzioni, eliminando anche notch e fori. Tuttavia, questa ambizione si scontra con una sfida tecnica importante: integrare sotto il display sia il sistema Face ID sia la fotocamera frontale. Secondo alcuni analisti, Apple potrebbe non riuscire a nascondere completamente tutti i sensori entro il 2027, optando quindi per una soluzione ibrida con Face ID sotto lo schermo e un piccolo foro per la fotocamera.

Come verrà accolto il display "Liquid Glass" sul futuro iPhone? Nonostante queste incertezze, il progetto del "Liquid Glass Display" rappresenta un passo decisivo verso il concetto di smartphone completamente senza bordi. Se le indiscrezioni saranno confermate, l'iPhone del ventesimo anniversario potrebbe ridefinire gli standard del design mobile, puntando su eleganza, innovazione e un'esperienza visiva senza precedenti. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post Staremo a vedere se effettivamente Cupertino riuscirà a realizzare un dispositivo con queste caratteristiche. Voi che cosa ne pensate? Si tratta di un particolare che stuzzica la vostra curiosità o vi lascia indifferenti? Che impatto ha, oggi, il design del display e la qualità stessa del display nel mercato negli smartphone? Fateci sapere la vostra.