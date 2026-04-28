Il monitor Lenovo Legion R27qe di seconda generazione è in offerta su Amazon praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo che fa calare il prezzo del monitor Lenovo Legion R27qe di seconda generazione: l'offerta prevede uno sconto attivo del 32% per un costo finale d'acquisto di 169,99€, solo 99 centesimi in più rispetto al minimo storico . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: Dotato di un pannello IPS da 27" , garantisce immagini nitide e colori accurati da qualsiasi angolazione, eliminando distorsioni e mantenendo alta la qualità visiva. La risoluzione QHD assicura un livello di dettaglio superiore , rendendo ogni scena più realistica e immersiva. Questo si traduce in un vantaggio concreto durante il gameplay.

Ulteriori dettagli sul monitor

Uno dei punti di forza del Legion R27qe Gen2 è la frequenza di aggiornamento fino a 200 Hz, che consente una fluidità eccezionale. Le immagini risultano più reattive e prive di scatti, permettendo ai giocatori di reagire rapidamente e migliorare le proprie prestazioni. A ciò si aggiunge un tempo di risposta MPRT di soli 0,5 ms, che riduce al minimo il motion blur.

Il monitor integra inoltre tecnologie come AMD FreeSync Premium e VESA Adaptive Sync, che sincronizzano il refresh rate con la GPU per eliminare tearing e stuttering. Infine, Lenovo ha pensato anche al comfort: la certificazione Eye Comfort riduce la luce blu.