Le cuffie da gaming Logitech G G435 Lightspeed sono in offerta su Amazon: puoi acquistarle al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo sulle cuffie da gaming Logitech G G435 Lightspeed che vengono messe in offerta con uno sconto attivo del 60% per un costo finale d'acquisto di 35,09€ (minimo storico). Acquista le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui sotto: Le Logitech G G435 Lightspeed sono cuffie da gaming wireless progettate per offrire libertà, comfort e qualità audio in un formato leggero e versatile. Grazie alla doppia connettività Lightspeed e Bluetooth a bassa latenza, possono essere utilizzate facilmente su PC, Mac, smartphone e console, adattandosi a diverse piattaforme senza complicazioni.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Uno dei punti di forza è il design ultra leggero: con soli 165 grammi, queste cuffie risultano comode anche durante sessioni di gioco prolungate. I padiglioni con memory foam garantiscono un'ottima vestibilità.
Dal punto di vista audio, le G435 offrono un suono immersivo e ben bilanciato grazie ai driver da 40 mm. La compatibilità con tecnologie come Dolby Atmos e Windows Sonic permette di vivere un'esperienza surround più realistica.
Le cuffie integrano doppi microfoni beamforming, eliminando la necessità di un'asta microfonica. Questo sistema migliora la qualità della voce e riduce i rumori di fondo, assicurando comunicazioni chiare durante le partite online. Infine, la batteria offre fino a 18 ore di autonomia.