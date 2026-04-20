Ami gli sparatutto? Turok Trilogy Bundle per Nintendo Switch è su Amazon al minimo storico

Se ami gli sparatutto e non hai ancora recuperato Turok, la versione Trilogy Bundle per Nintendo Switch è su Amazon a 20,11 € rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, permettendoti di risparmiare il 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Tre capitoli da recuperare
Questa edizione riunisce tre capitoli della serie, permettendoti di recuperare alcuni grandi classici del genere FPS. In questo mondo interamente tridimensionale potrai correre, saltare e arrampicarti in totale libertà. Avrai a disposizione diverse armi, tra lanciagranate, lanciarazzi e cannoni a fusione atomica.
Più precisamente, in Turok 2 avrai a disposizione fino a 20 armi, mentre in Turok 3 troverai una grafica migliorata con occlusione ambientale, ombre dinamiche, motion blur e anti-aliasing. Nel complesso, si tratta di una collezione imperdibile per gli appassionati e non solo. Chiaramente dovrai aspettarti titoli graficamente coerenti con il loro periodo di uscita, trattandosi di grandi classici. In ogni caso, sapranno intrattenerti per molte ore.