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Ami gli sparatutto? Turok Trilogy Bundle per Nintendo Switch è su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo Turok Trilogy Bundle per Nintendo Switch con uno sconto del 43%, permettendoti di recuperare i capitoli di un grande classico degli sparatutto.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   20/04/2026
Turok Trilogy Bundle per Nintendo Switch

Se ami gli sparatutto e non hai ancora recuperato Turok, la versione Trilogy Bundle per Nintendo Switch è su Amazon a 20,11 € rispetto al prezzo consigliato di 34,99 €, permettendoti di risparmiare il 43%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tre capitoli da recuperare

Questa edizione riunisce tre capitoli della serie, permettendoti di recuperare alcuni grandi classici del genere FPS. In questo mondo interamente tridimensionale potrai correre, saltare e arrampicarti in totale libertà. Avrai a disposizione diverse armi, tra lanciagranate, lanciarazzi e cannoni a fusione atomica.

Turok Trilogy Bundle
Turok Trilogy Bundle

Più precisamente, in Turok 2 avrai a disposizione fino a 20 armi, mentre in Turok 3 troverai una grafica migliorata con occlusione ambientale, ombre dinamiche, motion blur e anti-aliasing. Nel complesso, si tratta di una collezione imperdibile per gli appassionati e non solo. Chiaramente dovrai aspettarti titoli graficamente coerenti con il loro periodo di uscita, trattandosi di grandi classici. In ogni caso, sapranno intrattenerti per molte ore.

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