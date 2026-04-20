Microsoft Flight Simulator 2024 con il 24% di sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile una promozione su Microsoft Flight Simulator 2024, acquistabile a circa 49,99€ (IVA esclusa) invece degli 80€ di listino, con uno sconto del 38%. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 60,99€ . Rispetto al prezzo ufficiale italiano di 80€, lo sconto reale si attesta intorno al -24%, con una percentuale leggermente superiore anche rispetto allo sconto già applicato da Steam. La key è riscattabile sullo store di Vale e consente l'accesso immediato alla versione PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Simulazione sempre più avanzata

Microsoft Flight Simulator 2024 prosegue l'evoluzione della serie, puntando su una riproduzione sempre più fedele del volo e dell'ambiente terrestre. Il titolo offre una vasta gamma di velivoli e attività, con un'attenzione particolare alla simulazione realistica e alla varietà delle missioni disponibili.

Il comparto tecnico resta uno degli elementi centrali, con mappe basate su dati reali e una rappresentazione dettagliata del pianeta. Il gioco è pensato sia per appassionati di simulazione sia per chi vuole avvicinarsi gradualmente al genere. Il prezzo attuale è un buon punto di ingresso per chi è interessato al titolo, senza affrontare il costo pieno al lancio.