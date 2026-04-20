Project Ants annunciato con un trailer: è un metroidvania italiano ispirato a Hollow Knight e Ninja Gaiden

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC, con una data di uscita ancora da definire. Nel frattempo potete raggiungere la pagina dedicata su Steam a questo indirizzo e guardare il primo trailer qui sotto.

Lo studio italiano Ant Team ha presentato con un trailer Project Ants , un ambizioso metroidvania 3D che mescola esplorazione, platforming e combattimenti intensi, mettendoci nei panni di un guerriero formica decaduto.

I primi dettagli sul gioco

Gli autori descrivono Project Ants come un metroidvania 3D in cui l'esperienza si fonda sulla padronanza delle meccaniche: combattimenti tecnici, movimento ed esplorazione si intrecciano in un sistema che premia precisione, tempismo e abilità.

Il titolo è ambientato in un regno insettoide in rovina. Nei panni di una formica guerriera antropomorfa affronteremo un viaggio attraverso territori ostili, oscuri e stratificati alla ricerca della Regina delle Formiche scomparsa, incontrando creature tragiche e alleati ambigui, fino a riportare alla luce verità che avrebbero dovuto restare sepolte.

L'avventura si sviluppa in un ambiente interconnesso, ricco di percorsi intrecciati e segreti nascosti, dove la progressione è guidata dalle abilità acquisite: ogni nuova capacità di movimento apre l'accesso ad aree prima irraggiungibili, ampliando le possibilità di esplorazione. Il sistema di combattimento, ispirato ai migliori action sul mercato, premia precisione, tempismo e padronanza delle meccaniche, arricchito da un originale sistema basato sui feromoni che influenza sia gli scontri sia l'interazione con l'ambiente.

Che ne pensate: questo primo trailer di Project Ants vi ha incuriosito? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.