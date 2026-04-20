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Dragon Ball Xenoverse 2 su Instant Gaming a meno di 10€ con tutti i DLC, in attesa del terzo capitolo

Il picchiaduro RPG di Bandai Namco torna tra le offerte più aggressive, con un taglio netto rispetto al listino italiano.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   20/04/2026
Dragon Ball Xenoverse 2
Dragon Ball Xenoverse 2
Dragon Ball Xenoverse 2
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Su Instant Gaming è disponibile una promozione su Dragon Ball Xenoverse 2 Deluxe Edition, acquistabile a circa 7,80€ (IVA esclusa) invece dei 40€ di listino. Applicando l'IVA italiana, il prezzo finale è di 9,52€ (IVA inclusa), con uno sconto effettivo di circa -76% rispetto al prezzo ufficiale italiano. La key è riscattabile su Steam e consente l'accesso immediato al gioco su PC. Dopo l'acquisto, il codice viene fornito in formato digitale ed è pronto per l'attivazione. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sopra oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto.

Un Dragon Ball diverso dal solito

Xenoverse 2 propone una struttura ibrida tra picchiaduro e gioco di ruolo, con la possibilità di creare il proprio personaggio e intervenire nella storia dell'universo di Dragon Ball. Il sistema di combattimento resta accessibile ma dinamico, con scontri in arene tridimensionali e abilità spettacolari ispirate alla serie.

La Deluxe Edition aggiunge sette anni di contenuti scaricabili e missioni extra, ampliando ulteriormente la quantità di attività disponibili e la personalizzazione del personaggio. A questo prezzo è una delle offerte più interessanti per chi vuole recuperare un titolo ricco di contenuti, soprattutto considerando il forte ribasso rispetto al prezzo ufficiale italiano. Il tutto mentre Bandai Namco ha annunciato Dragon Ball Xenoverse 3 con periodo di uscita.

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