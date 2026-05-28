Hai bisogno di nuove ventole per il tuo PC da gaming? Su Amazon il triple pack Corsair è in sconto al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un maxi sconto che fa calare il prezzo del pacco da tre ventole Corsair: risparmierai il 44% dal prezzo di listino per un costo finale d'acquisto di 74,90€ (minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure dalla pagina dedicata alla quale puoi accedere dal banner qui sotto: Le ventole Corsair rappresentano una soluzione avanzata per il raffreddamento dei sistemi PC, combinando prestazioni elevate, design moderno e un'illuminazione RGB altamente personalizzabile.
Uno degli elementi più distintivi è il doppio anello luminoso con 18 LED per ventola, distribuiti tra un loop interno ed esterno. Questo sistema consente un'illuminazione brillante e completamente configurabile.
Ulteriori dettagli sulle ventole
Dal punto di vista delle prestazioni, queste ventole offrono un raffreddamento efficace ed efficiente grazie a un flusso d'aria fino a 69,9 CFM. La velocità è controllata con precisione tramite tecnologia PWM, che permette di raggiungere fino a 2.400 RPM.
Inoltre, l'elevata pressione statica di 5,22 mm-H2O garantisce prestazioni ottimali anche quando le ventole sono montate su radiatori, assicurando un raffreddamento stabile e potente.
Un altro punto di forza è il sistema di collegamento iCUE LINK, che consente di collegare più ventole tra loro tramite connettori a ponte. In questo modo si crea un gruppo unificato collegato all'iCUE LINK System Hub attraverso un solo cavo, riducendo il disordine interno del case e semplificando l'installazione.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.