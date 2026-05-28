NVIDIA porta 007 First Light nel cloud insieme a World of Tanks: HEAT e altri nuovi giochi disponibili su GeForce NOW

GeForce NOW amplia il proprio catalogo con l'arrivo di 007 First Light, il nuovo titolo dedicato alle origini dell'agente segreto James Bond. Il gioco è ora disponibile sulla piattaforma cloud di NVIDIA e consente agli utenti di vivere l'avventura in streaming su quasi qualsiasi dispositivo, senza necessità di download, installazioni o lunghe attese.
Il titolo rappresenta la principale novità della settimana all'interno del servizio GeForce NOW, che continua anche a proporre una promozione speciale legata al lancio del gioco.
Gli utenti che acquistano un abbonamento Ultimate da 12 mesi possono infatti ottenere 007 First Light senza costi aggiuntivi, accedendo fin dal day one a prestazioni avanzate con tecnologia RTX e qualità visiva cinematografica direttamente dal cloud.
Ulteriori novità in arrivo su GeForce NOW
Gli abbonati Ultimate ricevono inoltre una reward esclusiva dedicata al gioco: il completo Daring Elite, un outfit elegante pensato per gli agenti segreti che vogliono distinguersi sia nello stile sia nell'azione. La ricompensa sarà disponibile fino al 27 giugno o fino a esaurimento scorte.
Per gli appassionati di atmosfere horror, GeForce NOW ospita anche la demo di Resident Evil Requiem. La prova permette di sperimentare le prime fasi dell'avventura alternando due approcci differenti: da una parte il survival horror più teso vissuto attraverso Grace Ashcroft, dall'altra le sequenze d'azione con Leon S. Kennedy.
Tra le altre novità della settimana arriva anche World of Tanks: HEAT, una reinterpretazione hero-based del combattimento tattico tra veicoli, ora giocabile in streaming sfruttando l'infrastruttura cloud di NVIDIA.
La lista dei nuovi giochi della settimana in arrivo su GeForce NOW
NVIDIA ha inoltre dato spazio alla community condividendo la testimonianza di un utente Ultimate pubblicata su Reddit. Il giocatore ha raccontato come GeForce NOW abbia trasformato la propria esperienza quotidiana grazie alla possibilità di accedere ai giochi preferiti ovunque e su dispositivi differenti. Ecco la lista completa dei giochi della settimana:
- Romestead (Nuova Uscita su Steam, 26/05)
- World of Tanks: HEAT (Nuova Uscita su Steam, 26/05)
- 007 First Light (Nuova Uscita su Steam, Epic Games Store e Xbox, disponibile su Microsoft Store, 26/05)
- Starminer (Nuova Uscita su Steam, 27/05)
- Resident Evil Requiem Demo (Nuova Uscita su Steam, 27/05)
- Alchemy Factory (Steam)
- BeamNG.drive (Epic Games Store)
- Ostranauts (Steam)
Queste le novità di questo GFN Thursday! Fateci sapere che cosa ne pensate nella sezione commenti sottostante.
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