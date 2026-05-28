NVIDIA porta 007 First Light nel cloud insieme a World of Tanks: HEAT e altri nuovi giochi disponibili su GeForce NOW

GeForce NOW amplia il proprio catalogo con l'arrivo di 007 First Light, il nuovo titolo dedicato alle origini dell'agente segreto James Bond. Il gioco è ora disponibile sulla piattaforma cloud di NVIDIA e consente agli utenti di vivere l'avventura in streaming su quasi qualsiasi dispositivo, senza necessità di download, installazioni o lunghe attese.

Gli abbonati Ultimate ricevono inoltre una reward esclusiva dedicata al gioco : il completo Daring Elite, un outfit elegante pensato per gli agenti segreti che vogliono distinguersi sia nello stile sia nell'azione. La ricompensa sarà disponibile fino al 27 giugno o fino a esaurimento scorte .

La lista dei nuovi giochi della settimana in arrivo su GeForce NOW

NVIDIA ha inoltre dato spazio alla community condividendo la testimonianza di un utente Ultimate pubblicata su Reddit. Il giocatore ha raccontato come GeForce NOW abbia trasformato la propria esperienza quotidiana grazie alla possibilità di accedere ai giochi preferiti ovunque e su dispositivi differenti. Ecco la lista completa dei giochi della settimana:

Romestead (Nuova Uscita su Steam, 26/05)

(Nuova Uscita su Steam, 26/05) World of Tanks: HEAT (Nuova Uscita su Steam, 26/05)

(Nuova Uscita su Steam, 26/05) 007 First Light (Nuova Uscita su Steam, Epic Games Store e Xbox, disponibile su Microsoft Store, 26/05)

(Nuova Uscita su Steam, Epic Games Store e Xbox, disponibile su Microsoft Store, 26/05) Starminer (Nuova Uscita su Steam, 27/05)

Resident Evil Requiem Demo (Nuova Uscita su Steam, 27/05)

(Nuova Uscita su Steam, 27/05) Alchemy Factory (Steam)

(Steam) BeamNG.drive (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Ostranauts (Steam)

Queste le novità di questo GFN Thursday! Fateci sapere che cosa ne pensate nella sezione commenti sottostante.