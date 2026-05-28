Xiaomi annuncia la nuova Xiaomi 17T Series: fotografia Leica, batterie al silicio-carbonio e super display

Xiaomi ha presentato ufficialmente a Vienna la sua ultima linea di smartphone: la Xiaomi 17T Series , composta dai modelli Xiaomi 17T e Xiaomi 17T Pro. Combinando quello che viene definito come imaging di altissimo livello, un'attenzione particolare al benessere degli occhi e batterie ad altissima capacità, questa gamma introduce per la prima volta due diverse dimensioni all'interno della Serie T.

A muovere i dispositivi ci pensano chipset di fascia alta: il MediaTek Dimensity 9500 (3nm) sul modello Pro e il MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm) sul modello base, entrambi raffreddati dal sistema avanzato Xiaomi 3D IceLoop. Le cornici sono solo di 1,29 mm su tutti i lati per il modello Pro, con finiture in tre colorazioni: Deep Blue, Opal White e Violet.

Le performance della nuova gamma sono sostenute da tecnologie di nuova generazione, tra cui spiccano le nuove batterie al silicio-carbonio. Lo Xiaomi 17T Pro integra una batteria da 7000mAh , la più capiente mai vista su uno smartphone Xiaomi per i mercati internazionali, supportata da ricarica cablata HyperCharge da 100W e ricarica wireless da 50W. Lo Xiaomi 17T, nonostante il formato più compatto, offre una generosa batteria da 6500mAh con ricarica rapida a 67W.

La visualizzazione dei contenuti fa un salto di qualità grazie a un display AMOLED da 1.5K capace di raggiungere una luminosità di picco di 3500 nit. Il pannello offre una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz sul 17T Pro e 120Hz sul 17T. Un elemento di spicco è la nuova tecnologia Xiaomi Vision Care, che adatta il display alla luce ambientale gestendo luce blu e sfarfallio. Questo ha permesso alla serie di ottenere la quadrupla certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi.

Il cuore della Xiaomi 17T Series è un avanzato sistema a tripla fotocamera . Entrambi i dispositivi sono dotati di una fotocamera principale da 50MP (con un sensore ultra-large da 1/1,31" sul modello Pro e da 1/1,55" sul 17T) dotata di lenti ibride Leica Summilux che promettono una chiarezza eccezionale. La grande innovazione hardware è l'introduzione, per la prima volta su entrambi i modelli di questa serie, di un teleobiettivo Leica 5x da 50MP con OIS , capace di spaziare dalla fotografia macro a 30cm fino a uno zoom ottico 10x e un Ultra Zoom AI fino a 120x.

Lo stesso sconto di 100€ è disponibile anche con l'acquisto su Amazon, inserendo il coupon XM17T100 , periodo di riscatto valido dal 28 maggio al 4 giugno. Potete trovare il prodotto al seguente link o cliccando sul bottone qui sotto. Inoltre, chi acquisterà un dispositivo della serie potrà usufruire di vari benefit digitali, tra cui mesi di prova gratuita per Google AI Pro, YouTube Premium, Spotify Premium e un abbonamento con ingressi ai club Virgin Active Revolution.

In occasione della fase di lancio è inoltre prevista anche l'offerta Xiaomi 17T Series Preheat, pensata per chi vuole acquistare uno dei nuovi modelli della gamma. La promozione include un coupon da 100€ dedicato alla nuova Xiaomi 17T Series, 500 Mi Point e, con l'acquisto dei modelli aderenti, anche il caricatore Xiaomi 120W HyperCharge Combo in omaggio. Come sempre, l'iniziativa è soggetta a disponibilità, condizioni specifiche e modelli compatibili indicati da Xiaomi. Potete accedere all'offerta cliccando sul seguente link .

Per celebrare il lancio, Xiaomi ha come di consueto previsto diverse promozioni speciali. Sarà possibile acquistare la Xiaomi 17T Series in bundle con una Xiaomi TV A Pro 32" (a partire da 750,90€) o con il REDMI Pad 2 9.7" tramite abbonamento con operatori telefonici selezionati.

Non solo smartphone: ecco le novità su tablet, smart home e wearable

Accanto ai nuovi smartphone, Xiaomi ha presentato anche REDMI Pad 2 9.7, un tablet compatto pensato per chi cerca un dispositivo leggero ma completo per streaming, navigazione, studio e intrattenimento in mobilità. Il modello integra un display da 9,7 pollici con risoluzione 2K, refresh rate fino a 120Hz, tripla certificazione TÜV Rheinland per la cura degli occhi e una batteria da 7600mAh, affiancata dalla piattaforma Snapdragon 6s 4G Gen 2 e da Xiaomi HyperOS 3. Il tablet arriva in Italia nella versione 4GB + 64GB, proposta a 179,90€, e nella variante 4GB + 128GB, disponibile a 199,90€.

Il nuovo tablet REDMI Pad 2 9.7

Xiaomi ha ampliato anche il proprio ecosistema lifestyle con una nuova gamma di dispositivi pensati per accompagnare l'utente durante tutta la giornata. Xiaomi Watch S5 46mm punta su un design premium con cassa in acciaio, display AMOLED da 1,48 pollici, autonomia fino a 21 giorni e oltre 150 modalità sportive, includendo anche funzioni avanzate per il monitoraggio del sonno e della salute.

Xiaomi Smart Band 10 Pro propone invece un formato più leggero e accessibile, con display AMOLED da 1,74 pollici, fino a 21 giorni di autonomia, tracciamento sportivo completo e nuove funzioni dedicate al benessere quotidiano. Sul fronte audio arrivano Xiaomi Buds 6, auricolari semi-in-ear con cancellazione attiva del rumore, audio ad alta risoluzione e compatibilità con Apple Find My e Google Find Hub, mentre Xiaomi Sound Play completa la lineup con uno speaker portatile da 18W, illuminazione dinamica, resistenza IP68 e fino a 14 ore di riproduzione.

Per la casa connessa, Xiaomi ha presentato anche una nuova selezione di prodotti Smart Tech pensati per rafforzare l'ecosistema "Human × Car × Home". Xiaomi TV S Mini LED Series 2026 porta nei salotti pannelli QD-Mini LED fino a 85 pollici, luminosità di picco fino a 1200 nit, supporto HDR e frequenze di aggiornamento elevate pensate anche per gaming e contenuti ad alto ritmo.

Accanto alla TV arrivano il condizionatore Mijia Air Conditioner GentleAir, progettato per un flusso d'aria più delicato e una gestione intelligente dei consumi, il frigorifero Mijia Refrigerator Side-by-Side 621L, con grande capacità e tecnologia Ag⁺ Fresh, e la lavasciuga Mijia Front Load Washer Dryer 8kg, che unisce lavaggio e asciugatura con funzioni smart e sanificazione a vapore. Chiude la gamma Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro, robot aspirapolvere con aspirazione da 15.000Pa, navigazione LDS, bracci estensibili per bordi e angoli e base automatizzata per svuotamento, lavaggio e asciugatura.