Con C64-Live si possono giocare online i giochi del Commodore 64 via browser

Il fascino intramontabile del Commodore 64 sbarca ufficialmente nell'era dello streaming e della condivisione online, il che è già di per sé un piccolo miracolo. Arriva dal Regno Unito C64-Live , una nuova piattaforma gratuita accessibile da browser che permette di giocare online ai titoli del computer a 8-bit di casa Commodore. Ideato da Andrew Hayes, già creatore del progetto C64-Cade, questo nuovo strumento permette agli appassionati di ospitare, trasmettere e condividere sessioni di gioco in tempo reale.

Come sul divano

Come detto, C64-Live funziona interamente tramite browser e si basa sul concetto di "macchina condivisa". Il sistema è semplice: un giocatore fa da host, apre una stanza virtuale e carica un gioco (la piattaforma supporta immagini disco, cartucce, PRG e Snapshot). A quel punto, un secondo giocatore può connettersi da remoto e prendere idealmente in mano il "secondo joystick" per giocare come ai vecchi tempi. Nel frattempo, gli spettatori possono entrare nella stanza senza alcuna configurazione preventiva, guardare la partita in streaming e interagire tramite chat.

Le lobby di C64-Live

L'obiettivo del progetto è chiaro: ricreare la magia del videogiocare sul divano, il cosiddetto "couch co-op", adattandolo all'era di internet.

"C64-Live nasce per condividere la magia del Commodore 64 con amici e appassionati in tutto il mondo", ha spiegato il suo creatore, Andrew Hayes. "Che si tratti di una partita veloce a International Karate + o di immergersi in un classico gioco di ruolo, voglio portare il multiplayer del C64 alle masse, e non solo a una nicchia ristretta!".

Già disponibile gratuitamente, C64-Live offre lobby pubbliche sempre aperte ed è destinato ad evolversi ulteriormente grazie al supporto della community. .