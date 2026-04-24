Sei alla ricerca di un nuovo case? L'ASUS Prime AP303 è in offerta su Amazon praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul case ASUS Prime AP303 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 89,99€ (9 centesimi sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il case ASUS Prime AP303 è un mid-tower compatto progettato per offrire un equilibrio tra dimensioni ridotte e massime prestazioni hardware. Con un volume interno di circa 44 litri, riesce comunque a supportare componenti di fascia alta.
Ulteriori dettagli sul case
Uno dei suoi punti di forza è la compatibilità con schede grafiche di grandi dimensioni, fino a 360 mm di lunghezza, inclusi modelli di ultima generazione come le GeForce RTX serie 50. Per migliorare la stabilità, è presente una staffa di supporto aggiuntiva che riduce il rischio di cedimenti o movimenti della GPU durante l'uso.
Il case supporta anche sistemi di raffreddamento avanzati, con spazio per radiatori fino a 360 mm e un massimo di sette ventole, garantendo una gestione termica efficace anche in scenari di carico elevato. Questo lo rende adatto a build ad alte prestazioni che richiedono temperature controllate.
Per l'alimentazione, il sistema include un cavo certificato UL in grado di supportare fino a 15 ampere, assicurando una distribuzione stabile dell'energia anche con componenti energivori come CPU e GPU di fascia alta. Sul fronte della connettività, il pannello frontale integra una porta USB Type-C da 20 Gbps, ideale per trasferimenti dati veloci e dispositivi moderni.