Sei alla ricerca di un nuovo case? L'ASUS Prime AP303 è in offerta su Amazon praticamente al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul case ASUS Prime AP303 che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 22% per un costo finale di 89,99€ (9 centesimi sopra al minimo storico). Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Il case ASUS Prime AP303 è un mid-tower compatto progettato per offrire un equilibrio tra dimensioni ridotte e massime prestazioni hardware. Con un volume interno di circa 44 litri, riesce comunque a supportare componenti di fascia alta.