Anche le PS5 usate ricondizionate aumentano di prezzo

Sony ha aumentato il prezzo anche delle PS5 usate ricondizionate vendute attraverso il suo sito ufficiale, portandole praticamente allo stesso prezzo a cui venivano vendute le console nuove prima del rispetto incremento, ovvero con un aumento generalizzato di 100€.

Come abbiamo visto, PS5 e PlayStation Portal costano di più dal mese scorso, e praticamente lo stesso incremento è stato applicato anche alle console vendute come usate e rigenerate dal sito PlayStation Direct, riflettendo il nuovo posizionamento delle console sul mercato.

In sostanza, per mantenere il medesimo rapporto che c'era prima tra il prezzo delle console nuove e quelle usate, quest'ultime ora si ritrovano a costare lo stesso prezzo delle console nuove prima del recente aumento.