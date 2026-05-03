Anche le PS5 usate ricondizionate aumentano di prezzo

Sony ha aumentato il prezzo anche delle PS5 usate ricondizionate vendute attraverso il suo sito ufficiale, portandole praticamente allo stesso prezzo a cui venivano vendute le console nuove prima del rispetto incremento, ovvero con un aumento generalizzato di 100€.
Come abbiamo visto, PS5 e PlayStation Portal costano di più dal mese scorso, e praticamente lo stesso incremento è stato applicato anche alle console vendute come usate e rigenerate dal sito PlayStation Direct, riflettendo il nuovo posizionamento delle console sul mercato.
In sostanza, per mantenere il medesimo rapporto che c'era prima tra il prezzo delle console nuove e quelle usate, quest'ultime ora si ritrovano a costare lo stesso prezzo delle console nuove prima del recente aumento.
Incremento di 100€ anche sugli usati
È un effetto logico dell'aumento di prezzo deciso per le console nuove ovviamente, ma la situazione appare comunque piuttosto paradossale, in linea con l'andamento senza precedenti registrato in questa generazione sui prezzi delle console.
In sostanza, PS5 Slim con lettore ottico ricondizionata ora costa 549,99€ su PlayStation Direct, mentre la versione Digital viene venduta a 499,99€, precisamente i prezzi standard delle console pre-incremento.
Ricordiamo infatti che, dal 2 aprile scorso, PS5 Slim con lettore costa 649,99€, la versione Digital Edition costa 599,99€ e PlayStation 5 Pro ha raggiunto il prezzo record di 899,99€, mentre PlayStation Portal ha subito un incremento minore arrivando a 249,99€.
Insomma, anche il prezzo degli usati si allinea al trend in costante aumento visto in questi anni per quanto riguarda le console: quelle ricondizionate vendute dal sito PlayStation Direct, ricordiamo, vengono vendute con una garanzia di 12 mesi e dovrebbero essere state sottoposte a un rigoroso controllo da parte del produttore.