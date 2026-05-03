Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in offerta su AliExpress: sfrutta il codice sconto dedicato e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del processore AMD Ryzen 7 9800X3D: tramite l'applicazione del coupon ITCD45 (o CDIT45) è possibile risparmiare 45€ per un costo finale d'acquisto di 360,22€. Puoi acquistare il prodotto direttamente tramite questo link.

L'AMD Ryzen 7 9800X3D rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel panorama delle CPU desktop di nuova generazione, grazie all'adozione dell'architettura Zen 5. Questo processore è dotato di 8 core e 16 thread, una configurazione ideale per gestire sia carichi di lavoro intensivi sia applicazioni legate al gaming.