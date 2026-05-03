Il processore AMD Ryzen 7 9800X3D è in offerta su AliExpress: sfrutta il codice sconto dedicato e risparmia

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L'AMD Ryzen 7 9800X3D rappresenta una delle soluzioni più avanzate nel panorama delle CPU desktop di nuova generazione, grazie all'adozione dell'architettura Zen 5. Questo processore è dotato di 8 core e 16 thread, una configurazione ideale per gestire sia carichi di lavoro intensivi sia applicazioni legate al gaming.
Ulteriori dettagli sul processore
Uno degli aspetti più rilevanti è l'incremento delle prestazioni per ciclo di clock (IPC), che si attesta intorno al +16% rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in una maggiore efficienza complessiva. Il processore integra inoltre la tecnologia di nuova generazione 3D V-Cache, che porta la cache L3 fino a ben 96 MB.
Dal punto di vista delle frequenze, il Ryzen 7 9800X3D raggiunge velocità fino a 5,2 GHz, garantendo prestazioni elevate anche in scenari che richiedono potenza di calcolo immediata. Un ulteriore miglioramento riguarda la gestione termica, che consente al chip di mantenere temperature più controllate rispetto al passato.