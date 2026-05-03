D-topia, abbiamo provato questa avventura in un’utopia distopica

Il nuovo videogioco sviluppato da Marumittu Games (Captain StarONE) e distribuito da Annapurna Interactive vuole trovare la sua collocazione all'interno di questi macrogeneri che da secoli alimentano la nostra immaginazione riguardo il futuro che ci attende. Ci riuscirà? Dovremo aspettare il 14 luglio per scoprirlo su PC, PlayStation, Xbox e Switch, ma le premesse ci paiono già abbastanza promettenti.

Di utopie e distopie il mondo narrativo è da tempo satollo. L'iter è, solitamente, sempre lo stesso: o la prima che si tramuta nella seconda, o la seconda che si presenta già per com'è, con tutte le incrinature del caso. Da quel poco che abbiamo potuto provare (appena 35 minuti di gameplay), D-topia rientra maggiormente nella prima categoria, ma mette già in chiaro che quella in cui ci troviamo catapultati non è un'utopia nel senso tradizionale del termine, quanto una sua evoluzione, una via di mezzo.

Utopia o distopia?

Una cosa deve saper fare bene un'opera, qualsiasi sia il linguaggio che la trasmette: essere in grado di catturare l'attenzione sin dai primi istanti. E D-topia fa ciò in maniera molto intelligente, puntando sulla generale qualità visiva e seminando anche molto astutamente le basi di quella che sarà poi l'evoluzione narrativa che lo sorregge.

L'avventura inizia con l'arrivo del protagonista, Shiro, a D-topia, una sorta di mondo oltre il mondo, dove l'utopia tradizionale è sopravvalutata per via della sua tendenza a rendere le persone pigre. Questo magnifico sogno lattiginoso è, al contrario, stabile proprio perché placa l'eterna lotta tra lavoro e tempo libero, dando a entrambi il giusto spazio per una vita bilanciata, sacrificando, tuttavia, il libero arbitrio.

Inoltre, il denaro è relegato al solo utilizzo ricreativo e non c'è la necessità di pagare affitto, tasse e quant'altro. Perfino tre pasti giornalieri sono inclusi nell'offerta. Il rovescio della medaglia è che l'ordine è tenuto da un'intelligenza artificiale materializzata in dei "troidi" al costante servizio dei residenti.

Uno dei troidi di D-topia

A ogni persona, poi, viene affidato un numero e un lavoro alla Fabbrica. Shiro è il n°46 ed è un adiuvante, una figura incaricata di rendere la vita degli abitanti migliore riparando falle e guasti meccanici. La scheda Steam ci racconta D-topia come un gioco dove veniamo chiamati a "costruire" artificialmente la felicità dei residenti e a mantenere la loro qualità della vita ai massimi livelli, come se il gioco fosse un gestionale pacato e amabile. Poche altre esperienze recenti, però, ci hanno fatto provare una soggezione tale passando dalla tranquillità dell'utopia ai rumori meccanici e oscuri della visione parallela (sostanzialmente il piano d'azione della manutenzione), la quale ci fa immergere in una realtà completamente diversa, dove diventa chiaro che D-topia non è altro che una proiezione, uno spettacolo di marionette.

La "visione parallela" e lo sgretolarsi del sogno

Purtroppo la demo si interrompe poco dopo, lasciandoci solo assaporare quel piatto ricco che, considerando le premesse, potrebbe riservare grandi sorprese.