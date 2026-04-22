D-topia ha una data di uscita su PS5, Xbox, Switch, Switch 2 e PC, disponibile una demo su Steam

Annapurna Interactive e gli sviluppatori di Marumittu Games hanno annunciato la data di uscita del puzzle adventure D-topia . Il lancio è fissato al 14 luglio su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 e PC (tramite Steam, Epic Games e Microsoft Store).

Un puzzle adventure ambientato in un futuro distopico

D‑topia è un'avventura narrativa con puzzle ambientata in un futuro distopico governato dalle macchine, realizzata da Marumittu Games, un team giapponese al primo progetto ma fondato da veterani di Level‑5. Il gioco ci immerge in un mondo asettico e solo in apparenza perfetto, dove gli esseri umani vivono una felicità artificiale imposta dall'alto, mentre nel profondo soffrono per una società che li vuole tutti uguali, privati della loro vera natura: la possibilità di scegliere.

In questo scenario il giocatore interpreta un Facilitator, un manutentore residente nella struttura abitativa D‑topia. Il suo compito è mantenere in funzione gli impianti e risolvere i problemi della comunità, parte integrante dell'Utopia Project, un sistema creato per "massimizzare la felicità e il comfort umano". Per farlo, il Facilitator deve affrontare puzzle logici e interventi tecnici che tengono in vita la struttura, mentre incontra i numerosi residenti: personaggi con storie personali e conflitti interiori che incrinano la facciata perfetta del sistema. Attraverso questi incontri emergono crepe, dubbi e desideri repressi, rivelando quanto la promessa di un'utopia gestita dall'IA sia fragile e profondamente manipolata.

Man mano che si procede, il giocatore inizia a scoprire i segreti dell'Utopia Project e le verità nascoste dietro questa società apparentemente ideale, mettendo in discussione non solo il ruolo del protagonista, ma l'intero equilibrio su cui si regge D‑topia.