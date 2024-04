Maneater: oltre 14 milioni di copie vendute per l'action GDR con protagonista uno squalo

Maneater, l'action GDR in cui impersioniamo uno squalo mutante in cerca di vendetta, ha raggiunto e superato quota 14 milioni di copie vendute nel mondo, rivelandosi dunque un grande successo commerciale per Tripwire Interactive.

La conferma arriva tramite un comunicato stampa della compagnia in cui viene annunciata la nomina di Alan Wilson come nuovo vice presidente. Si parla anche di oltre 30 milioni di copie vendute per il franchise di Killing Floor (ma senza dati specifici per i singoli giochi), in attesa di saperne di più su Killing Floor 3.