Steam: 38% dei giocatori dei free-to-play da Stati Uniti, Cina e Russia, vecchi giochi vanno meglio

Otto dei dieci titoli con la media utenti contemporanei più alta sono stati free-to-play. Al primo posto troviamo Counter-Strike 2 , seguito da Dota 2, Apex Legends, PUBG, The Finals, GTA V, Baldur's Gate 3 , Team Fortress 2, Rust e Call of Duty.

Un mercato fermo

I territori più attivi con i free-to-play su Steam

I free-to-play rimangono comunque dominanti, con il paradosso che i giochi che riescono a emergere sono sempre di meno, nonostante i lanci sempre più frequenti: i top 10 prendono praticamente l'88% dell'interesse dei giocatori, lasciando agli altri solo le briciole. Inoltre si tratta di titoli spesso vecchi, in media di sette anni fa. Per dire, Counter-Strike 2 da solo ha il 25% dei CCU della piattaforma, mentre vanno ancora molto forte titoli quali Team Fortress 2 e Dota 2, ormai disponibili da anni. I giochi vecchi occupano circa il 61% del tempo di gioco, creando una saturazione incredibile: dal 2021, solo quattro nuovi free-to-play sono entrati nella top 10 di Steam per numero di giocatori. Di questi, solo due: Naraka: Bladepoint e Call of Duty: Warzone, sono ancora lì.