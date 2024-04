Fallout, la serie TV è piaciuta all'autore originale, che ha criticato i fan troppo distruttivi

Più precisamente, Cain ha apprezzato le prime due puntate, in particolare dal punto di vista dell'ironia e di come sono state ricostruite le ambientazioni. Ne ha parlato anche con Brian Fargo , presente all'evento, che ricordava diversamente alcuni eventi del passato.

Il video

L'elemento che gli è piaciuto di più è come la serie TV sia riuscita a catturare lo spirito dei videogiochi, anche nei dettagli più minuti, tanto da essersi perso dei dialoghi per ammirarli.

Cain ha approfittato dell'occasione per parlare di un argomento che gli è caro: le reazioni dei fan, spesso eccessive. In particolare non ha mai gradito la rivalità che si creata tra i capitoli sviluppati da Interplay e Obsidian (Fallout 1, 2 e New Vegas) e quelli 3D sviluppati da Bethesda (Fallout 3, 4 e 76). Ha quindi parlato molto bene di Todd Howard, il direttore creativo di Bethesda, affermando che alcune dichiarazioni dei fan non hanno senso.

Sempre parlando delle reazioni dei videogiocatori, Cain ha toccato l'argomento del già citato Brian Fargo. I due non si lasciarono molto bene all'epoca di Fallout 2, ma ora il loro rapporto è amichevole. Comunque sia l'emersione di quella storia, che Cain raccontò in video come aneddoto, ha finito per diventare un problema per Fargo, che ha ricevuto diverse offese e minacce. Secondo Cain: "Se ci siamo passati sopra noi, potete passarci sopra anche voi," per poi aggiungere: "Voi ragazzi riuscite a essere davvero distruttivi, che è strano, perché lo siete con persone che stanno provando a fare cose."