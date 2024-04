Nintendo Switch: mod consente di giocarci con un Game Boy Advance

Il modder insideGadgets ha realizzato una cartuccia che, se infilata in un Game Boy Advance, lo trasforma in un controller di Nintendo Switch perfettamente funzionante. In realtà si può usare come controller anche per altri apparecchi, visto che è basato su tecnologia Bluetooth.

La cartuccia si chiama GBA Bluetooth TX e, di base, trasforma il Game Boy Advance in un controller wireless 8BitDo Zero 2. Quindi potete giocarci anche su PC, tablet e smartphone.

Il modder è contento dell'interesse dimostrato dalle persone per l'acquisto della cartuccia sul suo negozio ufficiale, ma ha avvisato che si tratta di un oggetto complicato da realizzare, quindi il prezzo è decisamente alto, ossia di 89 dollari.

La cartuccia di suo ha un refresh rate di 2ms e consente di usare tutti i pulsanti del GBA.

Insomma, il GBA Bluetooth TX è sicuramente una simpatica curiosità. Ma partite dal fatto che l'8bitDo Zero 2 costa una ventina di euro circa. Fateci un pensierino solo se non potete vivere senza usare il GBA per controllare Nintendo Switch.