Star Citizen: Cloud Imperium ha aggiornato i requisiti di sistema PC

Lo studio di sviluppo Cloud Imperium ha aggiornato i requisiti di sistema di Star Citizen . Più precisamente, ha aggiornato quelli per avviare la versione Alpha, l'unica attualmente disponibile. Quindi non si parla ancora di requisiti della versione finale, che non ha ancora una data d'uscita.

Gli aggiornamenti

I nuovi requisiti di Star Citizen

Vediamo quindi le novità. Star Citizen richiede un PC che sappia gestire le istruzioni AVX. Un PC senza una CPU idonea non lo avvierà. Inoltre, la GPU deve avere almeno 4GB di VRAM e supportare Vulkan 12.

Star Citizen è un titolo davvero esoso in termini di risorse consumate. Richiede almeno un Quad Core con 16 GB di Ram. Per Cloud Imperium dovete avere almeno un AMD Bulldozer e un Intel i7, ma la realtà è che il peso del gioco è tale che per giocare al meglio bisogna guardare molto più in alto, coem vedremo con i requisiti raccomandati.

Per quanto riguarda le GPU, si parla di NVIDIA GTX1060, AMD RX 5700, RX Vega 56, RX 460 o Intel A380. Anche in questo caso, riteniamo che vadano bene giusto per avviare il gioco e farlo girare al dettaglio minimo.

I requisiti consigliati parlano invece di una CPU Quad o Eight Core Intel Core i7 o AMD Ryzen 5, e di 32 GB di RAM. Stranamente non vengono indicate GPU specifiche, ma viene detto che c'è bisogno di una scheda video da 8GB di VRAM compatibile con DirectX 12.

Per il resto, l'installazione di Star Citizen richiede 100 GB di spazio libero. Viene raccomandato l'uso di un SSD. Chissà quali saranno i requsiti finali, visti gli anni di sviluppo.