Il Castello di Hogwarts in versione LEGO è in offerta su Amazon: acquistalo al minimo storico

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime, è disponibile il Castello di Hogwarts in versione LEGO: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% per un prezzo totale e finale di 166,19€ (minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Il Castello di Hogwarts: Ala orientale porta nell'universo di Harry Potter un nuovo set LEGO dedicato alla magia e ai misteri della scuola di stregoneria . Il modello permette di ricreare alcuni degli ambienti più riconoscibili del castello, con un viadotto e un ponte che completano la struttura e offrono ulteriori possibilità per il gioco e l'esposizione.

Ulteriori dettagli su quest set LEGO

Tra gli elementi principali del set ci sono la sezione proibita della biblioteca e il bagno dotato di uno scivolo segreto che conduce alla Camera dei Segreti. La camera e la sala comune di Serpeverde possono inoltre essere estratte dal castello, rendendo più semplice organizzare le diverse ambientazioni e inventare nuove avventure con i personaggi.

Il set comprende 13 minifigure e diversi personaggi e creature dell'universo di Harry Potter. Sono presenti Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Argus Filch e il Barone Sanguinario, insieme al gatto Mrs Purr, al Patronus Cerva, al Basilisco, a Fanny e ad altri elementi che arricchiscono la scena.