Le cuffie da gaming Cuffie SteelSeries Arctis Nova 3 sono in offerta su Amazon: acquistale al minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sulle cuffie da gaming SteelSeries Arctis Nova 3: l'offerta prevede uno sconto attivo del 29% per un costo totale e finale d'acquisto di 69,99€ (minimo storico). Acquista le cuffie direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Le SteelSeries Arctis Nova 3 sono cuffie gaming progettate per offrire un'esperienza sonora immersiva e personalizzabile. Al centro troviamo driver ad alta fedeltà e il sistema acustico Nova, sviluppato su misura per il gaming, che può essere regolato attraverso un equalizzatore parametrico di livello professionale, permettendo di definire con precisione il proprio profilo audio.
Ulteriori dettagli sulle cuffie
Il supporto all'audio spaziale a 360° contribuisce a rendere più coinvolgente l'esperienza durante le sessioni di gioco. Il suono surround permette di percepire con maggiore immediatezza elementi come passi, ricariche e segnali vocali. Le cuffie sono inoltre compatibili con Tempest 3D Audio su PlayStation 5 e con Microsoft Spatial Sound.
Il ComfortMAX System punta invece sulla comodità durante l'utilizzo prolungato. I padiglioni sono regolabili in altezza e possono ruotare, mentre i cuscinetti in memory foam AirWeave e la fascia elastica completano una struttura leggera. Per le comunicazioni è presente il microfono ClearCast Gen 2 con cancellazione del rumore basata sugli algoritmi AI di Sonar Software.