Promo flash sui Samsung Galaxy Z Flip 8: puoi ottenere uno sconto fino a 600€ sul sito ufficiale

Samsung ha attivato una promo flash esclusivamente sul Samsung Online Store e sulla Shop App, che permette di acquistare il nuovo Galaxy Z Flip8 da 256 GB a soli 779,05€. L'offerta combina diversi vantaggi: 300€ di sconto automatico al carrello, un ulteriore 10% con il codice SAMSUNGCLUB o SAMSUNG4U e gli eventuali codici nominali, 5% di sconto per chi utilizza un Samsung Account e altri 100€ di riduzione al checkout pagando con Samsung Pay.

La combinazione degli sconti consente di ottenere un risparmio complessivo di quasi 600 euro sul prezzo iniziale. In più, con l'acquisto viene incluso gratuitamente un Galaxy Book6 da 14 pollici con processore Core 5. La promozione è valida per un periodo molto limitato: parte da oggi mercoledì 16 settembre 2026 e termina alle 08:59 di giovedì 17 settembre 2026.

Accedi alla promozione direttamente tramite questo link.