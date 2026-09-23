Nodusfall non avrà meccaniche gacha per ottenere i personaggi e sarà accessibile anche in solitaria

Tra gli aspetti più rilevanti, il team conferma che il titolo sarà progettato per essere accessibile e privo di barriere di difficoltà , con la possibilità di affrontare la maggior parte dei contenuti anche in solitaria . Allo stesso tempo, verrà mantenuto un alto livello di profondità in termini di comandi, coordinazione e costruzione delle build, così da offrire margine di crescita ai giocatori più esperti.

HoYoVerse, la software house dietro a Genshin Impact, Honkai Star Rail e Zenless Zone Zero, ha condiviso nuovi dettagli su Nodusfall tramite una FAQ pubblicata su X, rispondendo alle domande più frequenti emerse dopo la presentazione del gioco.

Non solo boss e non solo multiplayer

Sul fronte del gameplay, il team descrive Nodusfall come "un action game a tema mitologico incentrato sulla cooperativa online", costruito attorno a un sistema di combattimento dinamico e a un mondo che intreccia tradizioni mitologiche diverse. Pur essendo pensato per il multiplayer, non sarà obbligatorio formare squadre: "I giocatori solitari possono sperimentare la stragrande maggioranza del contenuto principale", spiega HoYoVerse, aggiungendo che il numero massimo di giocatori per team è ancora in fase di bilanciamento.

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Il gioco includerà anche meccaniche come le Divine Skills, abilità personalizzabili che permettono di creare build offensive, difensive o di supporto, influenzando in modo significativo l'approccio ai boss. A proposito, Hoyoverse precisa che Nodusfall è molto più che "combattere contro i boss" e "oltre al co-op multiplayer e ai combattimenti intensi e ricchi d'azione, i giocatori entrano anche in un mondo mitologico per vivere la storia, potranno farsi uno o due amici durante il viaggio e immergersi gradualmente in questa saga mitica".

Invece il team mantiene ancora il massimo riserbo sulle piattaforme dove verrà pubblicato Nodusfall. Al momento l'unica confermata è il PC, con altre che verranno rivelate in futuro, mentre al momento non c'è ancora una finestra di lancio precisa.