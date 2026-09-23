Nodusfall non avrà meccaniche gacha per ottenere i personaggi e sarà accessibile anche in solitaria

HoYoVerse, la software house dietro a Genshin Impact, Honkai Star Rail e Zenless Zone Zero, ha condiviso nuovi dettagli su Nodusfall tramite una FAQ pubblicata su X, rispondendo alle domande più frequenti emerse dopo la presentazione del gioco.
Tra gli aspetti più rilevanti, il team conferma che il titolo sarà progettato per essere accessibile e privo di barriere di difficoltà, con la possibilità di affrontare la maggior parte dei contenuti anche in solitaria. Allo stesso tempo, verrà mantenuto un alto livello di profondità in termini di comandi, coordinazione e costruzione delle build, così da offrire margine di crescita ai giocatori più esperti.
Un altro punto chiave riguarda il modello di monetizzazione: a differenza degli altri giochi dello studio, Nodusfall non includerà alcun sistema gacha per ottenere i personaggi, che verranno invece sbloccati semplicemente progredendo nel gioco. HoYoVerse precisa però che i dettagli completi sulla monetizzazione non sono ancora definiti.
Non solo boss e non solo multiplayer
Sul fronte del gameplay, il team descrive Nodusfall come "un action game a tema mitologico incentrato sulla cooperativa online", costruito attorno a un sistema di combattimento dinamico e a un mondo che intreccia tradizioni mitologiche diverse. Pur essendo pensato per il multiplayer, non sarà obbligatorio formare squadre: "I giocatori solitari possono sperimentare la stragrande maggioranza del contenuto principale", spiega HoYoVerse, aggiungendo che il numero massimo di giocatori per team è ancora in fase di bilanciamento.
Il gioco includerà anche meccaniche come le Divine Skills, abilità personalizzabili che permettono di creare build offensive, difensive o di supporto, influenzando in modo significativo l'approccio ai boss. A proposito, Hoyoverse precisa che Nodusfall è molto più che "combattere contro i boss" e "oltre al co-op multiplayer e ai combattimenti intensi e ricchi d'azione, i giocatori entrano anche in un mondo mitologico per vivere la storia, potranno farsi uno o due amici durante il viaggio e immergersi gradualmente in questa saga mitica".
Invece il team mantiene ancora il massimo riserbo sulle piattaforme dove verrà pubblicato Nodusfall. Al momento l'unica confermata è il PC, con altre che verranno rivelate in futuro, mentre al momento non c'è ancora una finestra di lancio precisa.