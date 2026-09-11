Tetris Forever al prezzo di un caffè per PC su Instant Gaming: un pezzo di storia da non farsi scappare

Con ormai più di 40 anni sul groppone, il puzzle game più famoso della storia si racconta con Tetris Forever. Questo mix tra gioco e documentario è un ottimo modo per accedere all'appassionante vicenda di un capolavoro indiscusso, la cui importanza è centrale per l'intera storia dei videogiochi. E l'offerta presente su Instant Gaming propone un taglio di prezzo da non lasciarsi sfuggire: Tetris Forever si trova infatti sul negozio di key con uno sconto del 96%, per un prezzo netto di 1,29 €, che fissa la spesa finale a 1,57 € con IVA al 22% inclusa. Rispetto ai 34,00 € del listino originale, l'acquisto vi garantisce un risparmio effettivo di 32,43 €, staccando nettamente la promozione parallela su Steam che si ferma al 55% di sconto. Trovate il collegamento diretto nel box promozionale situato in alto per riscattare la chiave digitale e aggiungere subito la raccolta al vostro account.

Pezzetti digitali e storia

In Tetris Forever non avrete nuovi giochi di Tetris, ma un vero tuffo nel passato. Curata all'interno della serie Gold Master, la raccolta mette insieme oltre 15 capitoli classici del franchise, ripercorrendo l'evoluzione del gioco dalle primissime edizioni per i calcolatori sovietici Electronika 60 fino alle varianti per Famicom e Game Boy. Accanto alle riproduzioni filologiche dei titoli d'epoca trova spazio un'inedita produzione intitolata Tetris Time Warp, pensata per far viaggiare fino a quattro giocatori in tempo reale tra le differenti ere grafiche e meccaniche della saga.

L'esperienza comprende inoltre più di un'ora di documentari filmati con le testimonianze dei creatori Alexey Pajitnov e Henk Rogers, affiancati da foto d'archivio e materiali storici consultabili. La parte storica è come al solito molto ricca (Digital Eclipse non delude mai) mentre manca qualcosa nella componente ludica, con qualche altra versione che poteva essere inclusa per completezza. Detto questo, ci troviamo di fronte a un documentario prezioso, che rende giustizia al fenomeno Tetris e che dà accesso alla sua storia in modo leggero e completo, che nella nostra recensione consigliavamo senza riserve già a prezzo pieno.

L'acquisto completato sullo store fornisce un codice digitale da attivare direttamente sul vostro account Steam per PC.