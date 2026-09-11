Preordina le nuove Sony WH-1000XM4C wireless con cancellazione del rumore e driver da 40 mm

Su Amazon è attualmente possibile preordinare le cuffie wireless Sony WH-1000XM4C a 249,99 €. Se sei interessato, puoi acquistare la tua colorazione preferita cliccando sui box qui sotto: Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 19 settembre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Audio migliorato e bassi più profondi
Si tratta di un'evoluzione delle originali WH-1000XM4, con una serie di miglioramenti. La cancellazione del rumore è particolarmente efficace grazie al processore HD Noise Cancelling QN1, insieme al controllo adattivo del suono e alla modalità Ambient Sound. I driver da 40 mm offrono bassi più profondi e voci più ricche, mentre Hi-Res Audio Wireless, LDAC e DSEE Extreme contribuiscono ulteriormente. Le cuffie sono dotate di morbidi padiglioni e archetto regolabile, mentre l'autonomia è di 34 ore (o 27 con ANC attivo).
Grazie alla ricarica rapida, basteranno 3 minuti per ottenere fino a un'ora di ascolto. Inoltre, sono presenti comandi touch per riprodurre la musica, rispondere alle chiamate o attivare l'assistente vocale in modo rapido. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.