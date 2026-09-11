Ex Sanguis è disponibile in Accesso Anticipato

Ex Sanguis è disponibile da oggi in Accesso Anticipato su Steam , accompagnato da uno sconto del 10% per il lancio. Il gioco è un titolo di strategia tattica a turni con elementi roguelike e ambientazione fantasy dark, sviluppato dallo stesso studio di Othercide . Gli sviluppatori hanno però precisato che non si tratta né di un seguito né di un prequel di quest'ultimo. Ex Sanguis è ambientato in un universo completamente distinto e introduce nuovi protagonisti, gli Stillae , guerrieri d'élite nati dal Sanguis della Mater e considerati l'ultima speranza della loro divinità. Il loro compito è riportare il flusso della vita in un mondo immobilizzato dalle forze della Stasi, sfruttando proprio il potere del sangue.

Completamente nuovo

Durante le partite è possibile scegliere tra tre Stillae, ciascuno associato a una classe: Sangladis, Tempestar e Veritor. I personaggi possono essere rinominati e personalizzati attraverso la selezione delle abilità, che permettono tra le altre cose di interrompere gli attacchi nemici, ritardare i propri incantesimi, infliggere danni istantanei e spingere o attirare le unità sul campo di battaglia. La gestione della linea temporale rappresenta quindi uno degli elementi centrali del sistema di combattimento, riprendendo una delle caratteristiche già presenti in Othercide.

Il gioco integra inoltre una struttura roguelike basata sui cicli. Al termine delle partite è possibile ottenere nuove abilità, caratteristiche e possibilità di sviluppo per gli Stillae, con l'obiettivo di affrontare nemici e boss progressivamente più impegnativi. Prima di una battaglia si possono anche applicare specifici modificatori che rendono gli scontri più difficili in cambio di una maggiore quantità di sangue, lasciando al giocatore la scelta se correre o meno il rischio.

Al lancio in Accesso Anticipato, Ex Sanguis offre una durata complessiva stimata tra le cinque e le sei ore. Gli sviluppatori prevedono di ampliare il gioco attraverso diversi aggiornamenti, introducendo nuovi boss, configurazioni delle missioni e altri contenuti, oltre a interventi dedicati alla qualità dell'esperienza. L'Accesso Anticipato dovrebbe durare al massimo un anno e il team invita i giocatori a condividere feedback per migliorare l'esperienza.

Per il momento il progetto è previsto esclusivamente su PC, anche se lo studio non esclude di valutare altre piattaforme in futuro. Anche il prezzo potrebbe subire variazioni nel corso dell'Accesso Anticipato in base alla quantità di contenuti aggiunti, con eventuali modifiche che verranno comunicate in anticipo.