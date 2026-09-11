I nuovi AirPods 5 sono disponibili per il preordine su Amazon insieme alla versione con ricarica wireless

Su Amazon è attualmente possibile preordinare i nuovi AirPods 5 di Apple. Sono disponibili due versioni: quella classica costa 149 € e puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La variante con custodia di ricarica wireless costa invece 169 €. Puoi acquistarla cliccando qui o sul bottone sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 18 settembre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Cancellazione del rumore più efficace e maggiore autonomia
Gli AirPods 5 godono di una cancellazione del rumore ancora più efficace: riescono infatti a eliminare fino al 50% di rumore in più rispetto agli AirPods 4 con ANC. A contribuire sono una nuova architettura acustica multiporta e algoritmi di audio computazionale aggiornati. La Modalità Trasparenza rende più naturali le voci e i rumori ambientali, ma non manca l'audio adattivo per passare dinamicamente tra Trasparenza e cancellazione del rumore in base alle condizioni circostanti.
Inoltre, questi auricolari possono essere utilizzati anche con la Traduzione in tempo reale tramite Apple Intelligence. Specifichiamo che la versione con custodia di ricarica wireless consente di controllare il volume sullo stelo, grazie a un sensore di pressione che permette di aumentare o diminuire il volume facendo scorrere il dito verso l'alto o verso il basso. Puoi scoprire tutte le caratteristiche dei nuovi AirPods 5 nel nostro articolo dedicato.