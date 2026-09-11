I nuovi AirPods 5 sono disponibili per il preordine su Amazon insieme alla versione con ricarica wireless

Su Amazon è attualmente possibile preordinare i nuovi AirPods 5 di Apple. Sono disponibili due versioni: quella classica costa 149 € e puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. La variante con custodia di ricarica wireless costa invece 169 €. Puoi acquistarla cliccando qui o sul bottone sottostante. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni dall'uscita, prevista per il 18 settembre 2026. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.