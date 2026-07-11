I Rolling Stones lanciano il loro nuovo disco su Roblox, con un'esperienza dedicata

I Rolling Stones hanno pubblicato ieri, 10 luglio, il loro 25° album in studio intitolato "Foreign Tongues", e per l'occasione hanno anche lanciato un'esperienza dedicata all'interno di Roblox, che ripercorre i loro 60 anni di storia musicale.

La destinazione dedicata al celebre gruppo americano si trova su The Block, che è la sezione di Roblox dedicata agli eventi musicali e all'intrattenimento in generale, dove i giocatori possono sbloccare ricompense e oggetti a tema con la storia dei Rolling Stones.

Infine, dal 17 al 19 luglio, il gruppo terrà uno show finale che ripercorre tutte le epoche della storica band, che scorreranno all'interno dell'ambientazione in questione ogni ora delle giornata in questione.