I Rolling Stones lanciano il loro nuovo disco su Roblox, con un'esperienza dedicata

I Rolling Stones hanno pubblicato ieri, 10 luglio, il loro 25° album in studio intitolato "Foreign Tongues", e per l'occasione hanno anche lanciato un'esperienza dedicata all'interno di Roblox, che ripercorre i loro 60 anni di storia musicale.
La destinazione dedicata al celebre gruppo americano si trova su The Block, che è la sezione di Roblox dedicata agli eventi musicali e all'intrattenimento in generale, dove i giocatori possono sbloccare ricompense e oggetti a tema con la storia dei Rolling Stones.
Infine, dal 17 al 19 luglio, il gruppo terrà uno show finale che ripercorre tutte le epoche della storica band, che scorreranno all'interno dell'ambientazione in questione ogni ora delle giornata in questione.
Uno spazio virtuale tutto a tema Rolling Stones
I Rolling Stones hanno avviato una partnership invitando anche vari creator noti della community di Roblox a costruire oggetti ed elementi estetici a tema, con la possibilità di ottenere oggetti esclusivi e collegati anche allo store ufficiale della band.
Tra i creator coinvolti ci sono Jazzyx3, CASKA's HAUS, Touzled, Blizzei, DIONESS, morphist4u, WhoseTrade, Empyro, Bad_B0y, raekaro, Spiraxy, Valkenheim, DuckXander, Clockset, e dvdko, nomi piuttosto noti nell'ambito di Roblox.
Il "gioco" all'interno di Roblox consentirà agli utenti di interagire con oggetti della storia della band racchiusi in cristalli colorati ispirati al loro album del 2023, Hackney Diamonds, con la possibilità di avanzare attraverso i decenni che rappresentano le varie epoche del gruppo.
C'è insomma una sorta di gioco a cui prendere parte e incentrato sugli Stones: "I Rolling Stones sono arrivati a The Block per celebrare il loro nuovo album Foreign Tongues, ma hanno bisogno del tuo aiuto", si legge nella descrizione ufficiale. "Una potente forza conosciuta solo come The Man è tornata indietro nel tempo per distruggere il rock and roll".
I giocatori devono dunque unire le forze per "salvare la storia del rock", con un gioco d'azione cooperativo nel quale dobbiamo fermare il misterioso uomo responsabile della potenziale catastrofe e riportare i Rolling Stones in tempo per il "più grande evento musicale di sempre".
I giocatori possono poi collaborare per trovare e frantumare i cristalli mentre in sottofondo risuonano i classici brani degli Stones nei loro vari periodi musicali, e l'azione alimenta un'enorme bocca (simbolo della band) che rilascia un'ondata di energia.
Alla fine, l'esperienza culmina in una performance interattiva condivisa a livello globale che si "evolve in base alla partecipazione della comunità", a quanto pare.