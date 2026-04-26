GTA 6 guarda a Roblox: Rockstar punta sui contenuti creati dagli utenti, anche su console

Mentre l'attesa per GTA 6 continua a crescere, Rockstar Games sta gettando le basi per quella che sembra essere una vera e propria rivoluzione nel modo in cui i giocatori interagiranno con i suoi titoli. L'azienda sta infatti potenziando il team "Creator Platform", la divisione interna oggi responsabile di FiveM e RedM (le celebri piattaforme di modding acquisite negli scorsi anni), con l'obiettivo di espandere drasticamente gli strumenti a disposizione dei creatori.