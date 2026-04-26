GTA 6 guarda a Roblox: Rockstar punta sui contenuti creati dagli utenti, anche su console

Mentre l'attesa per GTA 6 continua a crescere, Rockstar Games sta gettando le basi per quella che sembra essere una vera e propria rivoluzione nel modo in cui i giocatori interagiranno con i suoi titoli. L'azienda sta infatti potenziando il team "Creator Platform", la divisione interna oggi responsabile di FiveM e RedM (le celebri piattaforme di modding acquisite negli scorsi anni), con l'obiettivo di espandere drasticamente gli strumenti a disposizione dei creatori.
GTA Roblox?
La novità più rilevante emerge da un recente annuncio di lavoro per la posizione di Lead Programmer presso la sede di Rockstar North a Edimburgo, lo studio principale dietro lo sviluppo di GTA 6.
A differenza del passato, Rockstar non si sta limitando al solo mercato PC: tra i requisiti richiesti ai candidati spicca infatti l'aver pubblicato "almeno un titolo su console o PC; preferibilmente sulle console Xbox e/o PlayStation". Questo dettaglio suggerisce che gli strumenti di creazione di prossima generazione non saranno un'esclusiva PC, ma potrebbero debuttare in forma massiccia anche su console, superando di gran lunga le attuali possibilità offerte dall'Editor di missioni di GTA Online.
La strategia di Rockstar sembra guardare ai giganti del settore per trasformare il mondo di Grand Theft Auto in un metaverso. Secondo le descrizioni delle mansioni, l'azienda cerca figure che abbiano una "profonda comprensione del panorama delle piattaforme per creatori (Roblox, Fortnite, YouTube, Twitch, TikTok, ecc.)". L'obiettivo è quello di integrare il successo del modding di FiveM in una struttura ufficiale e accessibile, mantenendo al contempo un "vivo interesse per il modding o per le comunità dedicate ai contenuti generati dagli utenti".
Oltre allo sviluppo tecnico, il ruolo prevede di definire una strategia per il miglioramento delle tecnologie legate alle piattaforme FiveM e RedM. Il fatto che queste posizioni vengano aperte proprio nel quartier generale di GTA 6 conferma che i contenuti generati dagli utenti non saranno un elemento secondario, ma un pilastro fondamentale del prossimo capitolo della saga.