Google Pixel 10 Pro è in offerta su Amazon al suo minimo storico nella versione da 256GB

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del Google Pixel 10 al minimo storico: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% ed un prezzo finale d'acquisto di 794€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, o accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto, all'interno della quale è possibile visualizzare anche le opzioni di rateizzazione: Il Google Pixel 10 Pro è uno smartphone basato su sistema operativo Android 16. Il dispositivo presenta un design classico con uno spessore di 8.6 mm e dispone della certificazione IP68, che ne garantisce l'impermeabilità. Il display è da 6.3" con tecnologia LTPO OLED e risoluzione di 1280 x 2856 pixel . Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz.