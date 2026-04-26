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Google Pixel 10 Pro è in offerta su Amazon al suo minimo storico nella versione da 256GB

Su Amazon, oggi, è disponibile una promo che fa calare al minimo storico il prezzo del Google Pixel 10 Pro. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/04/2026
Google Pixel 10 Pro

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il costo del Google Pixel 10 al minimo storico: l'offerta prevede uno sconto attivo del 34% ed un prezzo finale d'acquisto di 794€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, o accedendo alla pagina dedicata dal banner qui sotto, all'interno della quale è possibile visualizzare anche le opzioni di rateizzazione: Il Google Pixel 10 Pro è uno smartphone basato su sistema operativo Android 16. Il dispositivo presenta un design classico con uno spessore di 8.6 mm e dispone della certificazione IP68, che ne garantisce l'impermeabilità. Il display è da 6.3" con tecnologia LTPO OLED e risoluzione di 1280 x 2856 pixel . Lo schermo supporta una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Sotto la scocca, l'hardware è affidato al processore proprietario Google Tensor G5, affiancato da 16GB di RAM e 256GB di memoria interna. L'autonomia è gestita da una batteria con capacità di 4870 mAh.

Il comparto fotografico principale è composto da un sensore da 50 megapixel con apertura f/1.7, mentre per i selfie è presente una fotocamera frontale da 42 megapixel.

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Per quanto riguarda la connettività, lo smartphone supporta le reti 5G, LTE (CA) e HSPA. Sono inoltre presenti il Bluetooth 6.0 e la gestione di schede telefoniche in formato nanoSIM ed eSIM.

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