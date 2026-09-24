Annunciato un nuovo Ace Attorney ma è un gioco VR: i fan non la prendono bene

Capcom ha finalmente annunciato un nuovo capitolo di Ace Attorney ma questo a quanto pare non è stato accolto proprio benissimo dai fan storici: il motivo è che Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies VR, come dice il titolo, è un gioco adattato appositamente per realtà virtuale e questa forse non era proprio la novità attesa dagli appassionati.

In ogni caso, all'interno dell'evento Meta Connect 2026 è stato annunciato il nuovo Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies VR, che porta di fatto Ace Attorney Dual Destinies in versione compatibile con i visori a realtà virtuale, con tutti gli adattamenti del caso.

Il gioco è un'esclusiva per Meta VR Glasse, Meta Quest 3 e 3s, Quest Pro e Quest 2, con l'uscita prevista per il 2027.