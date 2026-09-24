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Annunciato un nuovo Ace Attorney ma è un gioco VR: i fan non la prendono bene

Mentre molti attendono ormai da dieci anni un nuovo capitolo, Capcom ha annunciato Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies VR e la cosa sembra non sia stata presa pene.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   24/09/2026
Personaggi di Phoenix Wright: Ace Attorney

Capcom ha finalmente annunciato un nuovo capitolo di Ace Attorney ma questo a quanto pare non è stato accolto proprio benissimo dai fan storici: il motivo è che Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies VR, come dice il titolo, è un gioco adattato appositamente per realtà virtuale e questa forse non era proprio la novità attesa dagli appassionati.

In ogni caso, all'interno dell'evento Meta Connect 2026 è stato annunciato il nuovo Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies VR, che porta di fatto Ace Attorney Dual Destinies in versione compatibile con i visori a realtà virtuale, con tutti gli adattamenti del caso.

Il gioco è un'esclusiva per Meta VR Glasse, Meta Quest 3 e 3s, Quest Pro e Quest 2, con l'uscita prevista per il 2027.

La lunga attesa continua

Insomma, il "nuovo" capitolo della serie Ace Attorney sarà un'esclusiva per il Meta Horizon Store, e la questione non sembra sia stata presa benissimo da tanti fan della serie, che magari si aspettavano l'annuncio di un vero e proprio nuovo gioco.

Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies è un gioco uscito originariamente nel 2013 su Nintendo 3DS e a questo punto ha ben 13 anni sulle spalle, arrivato poi su altre piattaforme ma senza grandi modifiche.

Le vendite di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy hanno raggiunto un nuovo traguardo Le vendite di Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy hanno raggiunto un nuovo traguardo

Al di là della diffusione relativamente scarsa dei visori a realtà virtuale, quello che ha fatto piuttosto imbestialire la community più appassionata è proprio il fatto che Capcom in tutto questo tempo non abbia investito in un vero e proprio nuovo capitolo della serie, considerando che l'ultimo uscito è del 2016.

Sono passati dieci anni dall'uscita di Phoenix Wright: Ace Attorney - Spirit of Justice, ma ancora non c'è in vista un vero e proprio Ace Attorney 7. Per questo motivo, al di là dell'interesse che ci può comunque essere per Phoenix Wright: Ace Attorney Dual Destinies VR, L'annuncio sembra abbia scatenato notevoli polemiche tra i fan delle avventure forensi di Capcom, come visibile anche nel subreddit dedicato.

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