Samsung punta a un Exynos 2700 più veloce: il nuovo chip potrebbe raggiungere frequenze record

Samsung starebbe continuando lo sviluppo del futuro Exynos 2700, il processore destinato alla fascia alta che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe raggiungere frequenze superiori ai 4 GHz sul core principale. Tuttavia, il risultato dipenderà in larga parte dall'evoluzione del processo produttivo SF2P a 2 nanometri, successore dell'attuale tecnologia SF2.
In precedenza Samsung aveva dichiarato che lo sviluppo del nuovo chipset procedeva senza particolari difficoltà, lasciando intendere che il lancio sarebbe avvenuto nei tempi previsti. Se il nuovo nodo produttivo riuscirà a garantire una maggiore stabilità durante la produzione, il processore potrebbe spingersi fino a una frequenza massima ipotizzata di 4,20 GHz.
Ulteriori dettagli relativi al leak sul Samsung Exynos 2700
Secondo il leaker @phonefuturist, le rese produttive del processo SF2P potrebbero raggiungere una percentuale compresa tra il 65% e il 70% nella seconda metà del 2026.
Un miglioramento rispetto alla generazione precedente consentirebbe una maggiore uniformità nella qualità dei chip prodotti, riducendo dispersioni di corrente, ritardi nei segnali elettrici e consumi energetici indesiderati.
L'attuale Exynos 2600, realizzato con il primo processo Samsung a 2 nanometri, avrebbe raggiunto una frequenza massima di 3,90 GHz sul core principale con rese produttive vicine al 60%.
Secondo le indiscrezioni, un ulteriore incremento delle rese potrebbe favorire frequenze ancora più elevate, anche se ciò richiederebbe un aumento della tensione di alimentazione, con il conseguente incremento di temperatura e consumi
Da cosa dipenderà l'efficienza del Samsung Exynos 2700?
L'efficienza del nuovo chip non dipenderebbe però esclusivamente dal processo produttivo. Le indiscrezioni indicano anche un possibile cambiamento nel sistema di packaging. Samsung potrebbe infatti abbandonare la memoria integrata sul package adottando una soluzione Side-by-Side (SbS), simile all'approccio utilizzato da Apple con il modulo WMCM.
A questo si aggiungerebbe una nuova tecnologia di dissipazione chiamata Heat Pass Block, descritta come particolarmente efficace nella gestione del calore generato dal processore durante i carichi più elevati.
Nonostante la possibilità di raggiungere frequenze superiori ai 4 GHz rappresenti un traguardo importante, il vero obiettivo sarà garantire prestazioni elevate e costanti nel tempo.