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La ricompilazione di Knuckles' Chaotix realizzata con l'IA riapre il dibattito nel mondo del retrogaming

La recente ricompilazione di Knuckles' Chaotix realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sta ricevendo tante critiche da parte degli appassionati per i molti problemi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   28/09/2026
Knuckles' Chaotix
Knuckles' Chaotix
Knuckles' Chaotix
Immagini

L'utilizzo dell'intelligenza artificiale per accelerare progetti legati al retrogaming continua a suscitare opinioni contrastanti, quando non accese polemiche, come in questo caso. Negli ultimi tempi sono aumentati i progetti che ricorrono all'IA per traduzioni, decompilazioni e recompilazioni di vecchi videogiochi, ma la qualità dei risultati non sempre sembra essere all'altezza delle aspettative. Un caso recente è quello della ricompilazione di Knuckles' Chaotix, titolo pubblicato da Sega per 32X nel 1995.

Il progetto, realizzato attraverso un approccio definito "vibe coding" e basato sull'utilizzo di Claude, presenta una lunga serie e di problemi tecnici. Tra quelli segnalati figurano un comparto audio compromesso, una modalità widescreen che in diverse situazioni torna erroneamente al formato 4:3 e prestazioni particolarmente problematiche durante gli special stage. Alcuni utenti hanno inoltre evidenziato una quantità di bug superiore a quella presente nel gioco originale, il che ha portato a chiedersi quale vantaggio ci sarebbe nell'avere questa versione rispetto a una emulata.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

"Il sonoro è un disastro assoluto, peggiore persino di quello dell'emulazione, e il widescreen presenta un sacco di situazioni in cui torna al formato 4:3", ha scritto @hikaru9420 su X. "Mi sto davvero stancando di tutti questi "port" realizzati con l'IA che non offrono alcun vantaggio concreto rispetto alla semplice emulazione".

L'emulatore di PS5 KyTyPS5 riesce a far girare il remake di Demon's Souls L'emulatore di PS5 KyTyPS5 riesce a far girare il remake di Demon’s Souls

Critiche analoghe sono arrivate da @WiiUOffical2012: "Quindi la recomp è praticamente rotta. Alcuni canali audio non funzionano, il widescreen è un disastro e ci sono molti più bug rispetto al gioco originale. Per l'amor di Dio, non usate l'IA per i vostri progetti videoludici. Dedicate invece più lavoro umano alle decompilazioni e alle recompilazioni".

Altri appassionati hanno mostrato direttamente sui social alcuni dei problemi riscontrati, in particolare negli special stage. Secondo @sokzajelo, il rischio è anche quello di danneggiare la percezione che il pubblico ha di questo tipo di progetti: "Grazie a progetti come questi, sempre più persone avranno come prima esperienza con le recomp e il retro dev/homebrew un prodotto che funziona a malapena e non presenta alcuna attenzione per i dettagli".

La paura è che la scena, cresciuta moltissimo nel corso degli anni, venga messa in cattiva luce da progetti realizzati in fretta e furia che creano più problemi di quanti ne risolvano, finendo per allontanare gli utenti, invece di avvicinarli. I sostenitori dell'IA, però, sottolineano che questi strumenti possono permettere di realizzare recomp e port che altrimenti richiederebbero molto più tempo, o che forse non verrebbero mai completati. Il problema arriva nella fase di debugging: quando il codice è stato prodotto principalmente dall'intelligenza artificiale, individuare e correggere determinati problemi può risultare più complicato rispetto a un progetto sviluppato direttamente da esseri umani.

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