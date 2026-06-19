Serve un nuovo case? Su Amazon il Corsair 3500X RS è in offerta al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante sul case Corsair 2500X RS: l'offerta prevede uno sconto attivo del 46% per un costo totale e finale d'acquisto di 74,99€ (minimo storico). Puoi acquistarlo cliccando su questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto direttamente tramite il box dedicato qui sotto: Grazie al supporto per schede madri in formato Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ed EATX, offre grande flessibilità nella configurazione del proprio PC. Il suo elemento distintivo è rappresentato dai pannelli panoramici in vetro temperato, che permettono di ammirare ogni componente interno e valorizzare un assemblaggio curato nei minimi dettagli.
Ulteriori dettagli sulle case
Il sistema include tre ventole RS120-R ARGB, progettate per garantire un raffreddamento efficace e un'illuminazione personalizzabile senza ostacoli visivi. La gestione dell'illuminazione avviene direttamente dalla scheda madre tramite header ARGB da +5V, offrendo un controllo semplice e immediato.
Il Corsair 3500X garantisce inoltre elevate capacità di raffreddamento grazie ai numerosi punti di installazione per ventole laterali, superiori e vicino all'alimentatore. È possibile montare fino a 10 ventole da 120 mm, assicurando un flusso d'aria ottimale anche con componenti ad alte prestazioni.
Il case è inoltre compatibile con le moderne schede madri a connessione posteriore, come ASUS BTF e MSI Project Zero, permettendo di ottenere un sistema più ordinato, con una gestione dei cavi praticamente invisibile e un'estetica interna ancora più pulita.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.