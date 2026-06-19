Pragmata si aggiorna offrendo a tutti un costume extra per Hugh, pubblicato il video musicale ufficiale

Si tratta della Scribble Suit , una tuta spaziale decorata con colorati disegni e scarabocchi realizzati a mano da Diana (l'immagine di copertina). L'outfit era già apparso nella Sketchbook Demo pubblicata prima del lancio, ma finora non era presente nel gioco completo.

Il video musicale Memories Are You

L'update corregge inoltre alcuni errori di testo e apporta piccoli aggiustamenti alla difficoltà della prova 30 del simulatore Stand or Die. Al di là di queste modifiche, non sono stati introdotti altri cambiamenti rilevanti.

C'è però un'ulteriore novità: sul canale YouTube ufficiale di Pragmata è stato pubblicato il video musicale Memories Are You, realizzato con sequenze tratte dal gioco e accompagnato dal brano composto da Yasuma Kitagawa del Capcom Sound Team e interpretato da YU‑KA. La visione è sconsigliata a chi non ha ancora completato l'avventura, per via della possibile presenza di spoiler.

Pubblicato lo scorso aprile, Pragmata ha convinto sia critica che pubblico, superando i due milioni di copie vendute nel primo mese. Un risultato che ha spinto Capcom a rivalutare il peso delle nuove IP nella propria strategia e a considerare Pragmata come potenziale franchise a lungo termine, al pari di Resident Evil e Monster Hunter.