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Preordina Kingdom Hearts Collection [I~III] e recupera i capitoli iconici della saga

Tra le proposte di Amazon troviamo la raccolta Kingdom Hearts Collection [I~III] con alcuni dei giochi più amati. Ecco tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   19/06/2026
Kingdom Hearts Collection [I~III]

Su Amazon è disponibile il preordine di Kingdom Hearts Collection [I~III] per PS5 a 79,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che l'uscita del gioco è prevista ufficialmente per l'8 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una raccolta con tre collezioni

Questa raccolta include diverse collezioni, quindi potrai recuperare davvero tanti giochi. Troviamo infatti:

  • Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-
  • Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue
  • Kingdom Hearts χ Back Cover (film)
  • Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage -
  • Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)
Kingdom Hearts 4 potrebbe avere un periodo di uscita non troppo lontano, secondo alcuni rivenditori Kingdom Hearts 4 potrebbe avere un periodo di uscita non troppo lontano, secondo alcuni rivenditori

Si tratta quindi di una raccolta davvero ricchissima di giochi da recuperare, perfetta sia per gli appassionati che per i nuovi giocatori. Inoltre, preordinandola otterrai un keyblade esclusivo "Blu di mezzanotte". Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, che si tratti di videogiochi o di altri prodotti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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