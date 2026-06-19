Preordina Kingdom Hearts Collection [I~III] e recupera i capitoli iconici della saga

Su Amazon è disponibile il preordine di Kingdom Hearts Collection [I~III] per PS5 a 79,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che l'uscita del gioco è prevista ufficialmente per l'8 ottobre 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una raccolta con tre collezioni
Questa raccolta include diverse collezioni, quindi potrai recuperare davvero tanti giochi. Troviamo infatti:
- Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-
- Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue
- Kingdom Hearts χ Back Cover (film)
- Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage -
- Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)
Si tratta quindi di una raccolta davvero ricchissima di giochi da recuperare, perfetta sia per gli appassionati che per i nuovi giocatori. Inoltre, preordinandola otterrai un keyblade esclusivo "Blu di mezzanotte". Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, che si tratti di videogiochi o di altri prodotti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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