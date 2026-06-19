Shinobi: Art of Vengeance è in arrivo su Nintendo Switch 2

L'action platform 2D che segna il ritorno del ninja Joe Musashi approderà sulla nuova console di Nintendo il 24 settembre . Il gioco era stato pubblicato l'anno scorso su PS5, Xbox, PS4, PC e Switch 1. Questa nuova versione sarà disponibile per il preorder sull'eShop di Nintendo nelle prossime ore. Qui sotto trovate il trailer che accompagna l'annuncio.

Sega e gli sviluppatori di Lizardcube hanno annunciato la versione Nintendo Switch 2 di Shinobi: Art of Vengeance .

In arrivo una Deluxe Edition fisica per Switch 2 e PS5

Oltre alla versione digitale, è in programma anche una Deluxe Edition fisica, che verrà pubblicata per PS5 e Nintendo Switch 2 (con il formato game-key card), che includerà il gioco base, il DLC SEGA Villain Stage, un set di carte da collezione traslucide, un art book, il costume "Ghost outfit", il "Medic Lite Amulet", un artbook e colonna sonora in fomrato digitale, 2.000 unità d'oro e altri extra minori.

Shinobi: Art of Vengeance segna il ritorno di Joe Musashi in un nuovo action platform 2D realizzato dal team autore di Streets of Rage 4. Dopo aver trovato il suo villaggio distrutto e il clan Oboro trasformato in pietra, Musashi intraprende una missione di vendetta che lo porterà attraverso oltre una dozzina di livelli originali, dalle basi militari ai deserti infuocati.

Il gameplay combina agilità, precisione e un arsenale ninja completo: la katana Oborozuki, kunai, arti Ninjutsu e Ninpo permettono di concatenare combo illimitate e affrontare nemici sempre più impegnativi. Il titolo si è rivelato di ottima qualità e divertente, come potrete leggere nella nostra recensione di Shinobi: Art of Vengeance.