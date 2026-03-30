Due giochi Nintendo Switch, compresa un'esclusiva, sono stati rimossi per sempre dall'eShop

I dettagli sui giochi Nintendo Switch rimossi dalla vendita

Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto in terza persona sviluppato da Cold Iron Studios e pubblicato nel 2021, ma arrivato su Nintendo Switch nel 2023 in versione cloud. Si tratta di un dettaglio importante perché sebbene il gioco abbia modalità e contenuti offline, su Switch è tutto online basandosi sui server cloud.

Il gioco non sarà quindi più accessibile in alcun modo sulla console di Nintendo visto che i server saranno spenti. Purtroppo non è stata data una spiegazione sul perché il team abbia scelto questa strada, ma supponiamo che sia causato dal fatto che i costi di mantenimento dei server non erano giustificati dagli acquisti. Precisiamo che le altre versioni di Aliens: Fireteam Elite non saranno rimosse dalla vendita, almeno non per il momento.

The Elder Scrolls Blades è il gioco di ruolo d'azione free to play di Bethesda, esclusiva console di Nintendo Switch visto che è disponibile anche su iOS e Android ma non su PC e altre console. Anche le versioni mobile di The Elder Scrolls Blades sono state tolte dalla vendita e anche in questo caso non c'è una vera spiegazione per la chiusura dei server, che avverrà il 30 giugno.