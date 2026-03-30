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Due giochi Nintendo Switch, compresa un'esclusiva, sono stati rimossi per sempre dall'eShop

Nintendo Switch ha ora dovuto dire addio a un paio di giochi, compresa un'esclusiva console, che sono stati rimossi dal negozio digitale della piattaforma da gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   30/03/2026
Dei Marine che combattono contro uno Xenomorpho

Nuovi giochi vengono continuamente pubblicati, ma al tempo stesso vecchi titoli vengono messi da parte e rimossi dalla vendita. Nel caso di Nintendo Switch, è appena successo con un paio di videogiochi abbastanza noti.

Parliamo di Aliens: Fireteam Elite e The Elder Scrolls: Blades.

I dettagli sui giochi Nintendo Switch rimossi dalla vendita

Aliens: Fireteam Elite è uno sparatutto in terza persona sviluppato da Cold Iron Studios e pubblicato nel 2021, ma arrivato su Nintendo Switch nel 2023 in versione cloud. Si tratta di un dettaglio importante perché sebbene il gioco abbia modalità e contenuti offline, su Switch è tutto online basandosi sui server cloud.

Il gioco non sarà quindi più accessibile in alcun modo sulla console di Nintendo visto che i server saranno spenti. Purtroppo non è stata data una spiegazione sul perché il team abbia scelto questa strada, ma supponiamo che sia causato dal fatto che i costi di mantenimento dei server non erano giustificati dagli acquisti. Precisiamo che le altre versioni di Aliens: Fireteam Elite non saranno rimosse dalla vendita, almeno non per il momento.

Aliens: Fireteam Elite 2 è stato classificato dall'ESRB, ma non è nemmeno stato annunciato Aliens: Fireteam Elite 2 è stato classificato dall'ESRB, ma non è nemmeno stato annunciato

The Elder Scrolls Blades è il gioco di ruolo d'azione free to play di Bethesda, esclusiva console di Nintendo Switch visto che è disponibile anche su iOS e Android ma non su PC e altre console. Anche le versioni mobile di The Elder Scrolls Blades sono state tolte dalla vendita e anche in questo caso non c'è una vera spiegazione per la chiusura dei server, che avverrà il 30 giugno.

#Nintendo
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