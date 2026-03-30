Gioca senza interruzioni: la base di ricarica per controller PS5 di OIVO costa poco su Amazon

Se vuoi giocare senza interruzioni e assicurarti che i tuoi DualSense siano sempre carichi, la base di ricarica di OIVO è su Amazon a soli 18,84 € rispetto al prezzo mediano di 21,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto OIVO e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Una stazione di ricarica compatta e utile
Con questa base di ricarica potrai caricare fino a due controller DualSense per PS5. La ricarica rapida avviene in due ore, mentre gli indicatori LED ti permetteranno di vedere l'avanzamento della ricarica. Inoltre, la base è dotata di un chip di protezione integrato per impedire problematiche di sovraccarico. All'interno della confezione troverai la base di ricarica e l'alimentatore; il pulsante ON/OFF ti permetterà di accenderla secondo le tue esigenze.
Ovviamente ricordiamo che è compatibile solo con controller DualSense, quindi non potrai utilizzare altri prodotti. Nel complesso, si tratta di un controller molto apprezzato dagli utenti e ti permetterà di giocare senza interruzioni. La configurazione è immediata e basterà collegare l'adattatore alla presa. Inoltre, i piedini antiscivolo contribuiscono a un supporto ancora più stabile.