Ricercatori giapponesi sviluppano un dispositivo con cui sarà possibile avere dei chip per l'IA fino a 1.000 volte più veloci di quelli attuali

Secondo lo studio, il dispositivo è in grado di funzionare a una velocità fino a mille volte superiore rispetto ai più avanzati acceleratori per l'intelligenza artificiale attualmente disponibili, consumando al tempo stesso molta meno energia e producendo quantità trascurabili di calore.

Un gruppo di ricercatori dell'Università di Tokyo ha realizzato un innovativo interruttore magnetico che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui vengono progettati i chip del futuro.

I limiti che oggi devono affrontare i produttori di chip

Uno dei principali limiti dell'elettronica moderna è il calore generato durante il funzionamento. In generale, aumentando la velocità di elaborazione cresce anche la quantità di energia dissipata sotto forma di calore. Questo fenomeno comporta consumi elevati e impone notevoli costi energetici, soprattutto nei grandi data center che supportano servizi cloud e applicazioni di intelligenza artificiale.

Per affrontare questa sfida, gli scienziati hanno sviluppato un dispositivo spintronico utilizzando un composto di manganese e stagno, noto come Mn3Sn. La spintronica sfrutta non solo la carica degli elettroni, ma anche il loro spin, permettendo di elaborare e memorizzare dati in modo molto più efficiente rispetto ai semiconduttori tradizionali.