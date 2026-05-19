Farming Simulator 26 è disponibile da oggi su Nintendo Switch, iOS e Android: lo ha annunciato Giants Software, che ha pubblicato contestualmente l'immancabile trailer di lancio che potete vedere qui sotto.
Si tratta di un episodio che vede l'introduzione di diverse novità pensate per arricchire ulteriormente la formula della serie, mantenendo però l'approccio rilassante e personalizzabile che ha reso Farming Simulator uno dei franchise più apprezzati dagli appassionati del genere.
Fra le altre cose, Farming Simulator 26 include un nuovo sistema di sfide settimanali e stagionali, che consentirà ai giocatori di ottenere ricompense completando specifiche attività agricole, spingendoli a interagire con l'intero ecosistema produttivo.
"I fan attendevano con impazienza nuove opportunità per far crescere e gestire la propria fattoria in movimento", ha dichiarato Boris Stefan, CSO di Giants Software.
"Con tantissime attività agricole coinvolgenti e nuove sfide gratificanti, Farming Simulator 26 non è solo l'esperienza mobile più completa e rilassante mai realizzata finora, ma anche la più gratificante. Non vediamo l'ora di vedere i giocatori mettersi all'opera e divertirsi ovunque si trovino."
Tanti contenuti
Annunciato solo alcune settimane fa, Farming Simulator 26 può contare su di una grande quantità di contenuti, che includono quindici colture differenti, animali da fattoria, nuove catene produttive, camion pesanti per il trasporto merci, cuccioli di animali e due nuove mappe ambientate in Europa e Nord America.
Per quanto riguarda invece i veicoli agricoli, avremo la possibilità di metterci alla guida di oltre centoventi macchinari ricreati in maniera fedele e appartenenti a marchi reali come Case IH, CLAAS, DETUZ-FAHR, Fendt, John Deere, KRONE, Kubota, Massey Ferguson, New Holland e Valtra.
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