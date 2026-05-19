Farming Simulator 26 è disponibile da oggi su Nintendo Switch, iOS e Android: lo ha annunciato Giants Software, che ha pubblicato contestualmente l'immancabile trailer di lancio che potete vedere qui sotto.

Si tratta di un episodio che vede l'introduzione di diverse novità pensate per arricchire ulteriormente la formula della serie, mantenendo però l'approccio rilassante e personalizzabile che ha reso Farming Simulator uno dei franchise più apprezzati dagli appassionati del genere.

Fra le altre cose, Farming Simulator 26 include un nuovo sistema di sfide settimanali e stagionali, che consentirà ai giocatori di ottenere ricompense completando specifiche attività agricole, spingendoli a interagire con l'intero ecosistema produttivo.

"I fan attendevano con impazienza nuove opportunità per far crescere e gestire la propria fattoria in movimento", ha dichiarato Boris Stefan, CSO di Giants Software.

"Con tantissime attività agricole coinvolgenti e nuove sfide gratificanti, Farming Simulator 26 non è solo l'esperienza mobile più completa e rilassante mai realizzata finora, ma anche la più gratificante. Non vediamo l'ora di vedere i giocatori mettersi all'opera e divertirsi ovunque si trovino."