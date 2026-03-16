Prism 2033 è stato annunciato per PC e mobile: è un "MMORPG di nuova generazione" in Unreal Engine 5

Il gioco è attualmente in sviluppo per PC e dispositivi mobile iOS e Android . Non è stata comunicata una finestra di lancio, ma sono già disponibili le pre‑registrazioni sul sito ufficiale e le pagine dedicate su Steam ed Epic Games Store .

Il team cinese CyberNest Entertainment ha presentato Prism 2033 , un ambizioso " MMORPG di nuova generazione " ambientato in un universo parallelo futuristico e sviluppato con l' Unreal Engine 5 .

I primi dettagli

Secondo le informazioni diffuse dagli sviluppatori, Prism 2033 ruota attorno al Parallelverse, un multiverso senza confini in cui ogni mondo presenta ambienti, culture e conflitti unici. L'avventura inizia a Flux City, hub centrale che collega le varie realtà. Qui il giocatore interpreta un nuovo investigatore della Harbor Agency, incaricato di esplorare mondi paralleli, completare missioni e scoprire storie nascoste.

Il team promette un mondo di gioco dinamico e vivo: città futuristiche, regni fluttuanti e paesaggi in continua evoluzione, con stagioni, vegetazione e condizioni ambientali che cambiano naturalmente. Gli NPC saranno dotati di sistemi comportamentali avanzati, reagiranno agli eventi e vivranno veri cicli di vita, dall'infanzia alla vecchiaia. I giocatori potranno instaurare relazioni profonde con loro e, in alcuni casi, crescere figli che erediteranno tratti estetici e legami emotivi.

Il gameplay includerà attività cooperative, missioni impegnative e spedizioni in mondi pericolosi. Le gilde potranno partecipare a battaglie interstellari su larga scala, gestendo flotte, risorse e strategie contro fazioni rivali. Non mancheranno personalizzazioni estetiche, veicoli, contenuti collezionabili e strumenti di world‑building per creare spazi personali nel Parallelverse.

Gli sviluppatori dichiarano di voler superare i confini tradizionali del genere, immaginando un mondo virtuale vibrante, reattivo e "vivo" quanto quello reale:

"Il nostro obiettivo è superare i confini tradizionali dello sviluppo videoludico", afferma CyberNest. "Man mano che la nostra architettura evolve e la tecnologia a base di IA continua a progredire, la nostra ambizione finale è creare un mondo virtuale vibrante quanto quello fuori dalla tua finestra: un mondo in cui ogni personaggio sembri vivo, ogni scelta abbia un peso e l'intero ambiente respiri davvero".