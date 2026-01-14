I server di NBA 2K26 hanno già una data di chiusura

NBA 2K26 è uscito a settembre 2025, quindi non molto tempo fa. Eppure i server di gioco hanno già una data di scadenza. Fortunatamente non è vicinissima, ma allo stesso tempo non è proprio lontana. Per la precisione, i server saranno chiusi il 31 dicembre 2027 . Va detto che parliamo di una serie annuale, quindi nel mentre saranno stati pubblicati almeno altri due capitoli, a meno di problemi.

Giocare offline

I giocatori di NBA 2K26 e MyTEAM Mobile 2K26 avranno tempo fino al 31 dicembre 2027 per usufruire dei servizi online, che poi diventeranno inacessibili. Sarà comunque possibile continuare a giocare offline alle diversi modalità disponibili. 2K non ha specificato quando il gioco sarà rimosso dalla vendita, ma normalmente, i capitoli della serie ci rimangono per un paio d'anni. Probabilmente sarà tolto sempre nel 2027, prima della chiusura dei server.

A scopo esemplificativo, attualmente su Steam sono acquistabili soltanto NBA 2K25 e proprio NBA 2K26.

Va detto che non è la prima volta che 2K segue questo schema con la serie NBA 2K. Anzi, diciamo che si tratta della norma. Altre serie annuali, come quella Call of Duty, mantengono attivi i server dei vecchi episodi per anni. Chiaro che hanno una natura molto diversa, visto che la serie NBA è inetivabilmente legata al campionato ufficiale di basket americano. Quindi tende a invecchiare molto velocemente.

Comunque sia, se avete obiettivi da sbloccare, iniziate a macinare canestri.