GTA+ aggiunge NBA 2K26 alla libreria dei giochi, ma non per sempre

Il messaggio di Rockstar Games su GTA+ ed NBA 2K26

Rockstar Games ha affermato di "aver stretto una collaborazione con 2K Games" per "portare il gioco di basket NBA 2K26 nella libreria dei giochi di GTA+ su console".

Per quanto riguarda il quando, sarà accessibile agli abbonati dal dieci marzo e fino al venti aprile, tramite PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Inoltre, si otterranno 5.000 VC, sei tipi di Skill Boost per cinque partite e la garanzia di ottenere un giocatore di livello diamante per creare una squadra di primo livello. Viene precisato che è necessario avere un account NBA 2K per poter giocare.

Inoltre, chiunque acquisti NBA 2K26 sulla console collegata all'abbonamento GTA+ (che ricordiamo include anche GTA Online) otterrà uno sconto del 20%. Chiaramente questa aggiunta temporanea è un modo per spingere sempre più persone a provare l'opera e acquistarla grazie al vantaggio unico dello sconto.

Diteci, vi interessa questa promozione o non siete nemmeno abbonati a GTA+?