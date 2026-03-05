GTA+ aggiunge NBA 2K26 alla libreria dei giochi, ma non per sempre

Rockstar Games ha annunciato una novità per GTA+, il servizio in abbonamento che include anche una libreria di videogiochi accessibili senza costi aggiuntivi.
Tramite il blog ufficiale, la compagnia di Grand Theft Auto ha svelato di aver collaborato con 2K Games per introdurre nel servizio anche NBA 2K26. Vediamo però per quanto tempo.
Il messaggio di Rockstar Games su GTA+ ed NBA 2K26
Rockstar Games ha affermato di "aver stretto una collaborazione con 2K Games" per "portare il gioco di basket NBA 2K26 nella libreria dei giochi di GTA+ su console".
Per quanto riguarda il quando, sarà accessibile agli abbonati dal dieci marzo e fino al venti aprile, tramite PlayStation 5 e Xbox Series X | S. Inoltre, si otterranno 5.000 VC, sei tipi di Skill Boost per cinque partite e la garanzia di ottenere un giocatore di livello diamante per creare una squadra di primo livello. Viene precisato che è necessario avere un account NBA 2K per poter giocare.
Inoltre, chiunque acquisti NBA 2K26 sulla console collegata all'abbonamento GTA+ (che ricordiamo include anche GTA Online) otterrà uno sconto del 20%. Chiaramente questa aggiunta temporanea è un modo per spingere sempre più persone a provare l'opera e acquistarla grazie al vantaggio unico dello sconto.
Diteci, vi interessa questa promozione o non siete nemmeno abbonati a GTA+?