0

PS5 Slim con NBA 2K26 è in sconto su Amazon al minimo storico

Tra le offerte di Amazon troviamo la console PS5 Slim con NBA 2K26 al prezzo più basso di sempre.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   26/09/2025
PS5 Slim con NBA 2K26
NBA 2K26
NBA 2K26
Articoli News Video Immagini

Su Amazon è disponibile la console PS5 Slim con NBA 2K26 a 499,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 549,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Contenuti della confezione

Questo bundle include la console PlayStation 5 nel modello slim, con SSD da 1 TB, un controller wireless DualSense e il codice di gioco per NBA 2K26 standard. Troviamo inoltre un cavo HDMI, cavo di alimentazione, USB e il gioco ASTRO'S PLAYROOM pre-installato.

NBA 2K26 include la tecnologia ProPLAY che trasforma le riprese NBA reali in un gameplay realistico, in modo da offrire un'esperienza ancora più convincente e immersiva, oltre a poter usufruire delle modalità MyNBA, MyTeam e MyCAREER. A tal proposito, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del gioco, se volete saperne di più. E a voi interessa? Fatecelo sapere nei commenti!

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Migliori offerte Amazon Italia #Sconti
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
PS5 Slim con NBA 2K26 è in sconto su Amazon al minimo storico