PS5 Slim con NBA 2K26 è in sconto su Amazon al minimo storico

Su Amazon è disponibile la console PS5 Slim con NBA 2K26 a 499,99 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 549,99 €. Si tratta del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.