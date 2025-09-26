I Micro-LED conquistano anche gli smartwatch? Il Garmin Fenix 8 Pro potrebbe essere solo l'inizio

Secondo l'analisi di Joohan Kim di UBI Research, le cause principali vanno ricercate nell'efficienza quantica ridotta dei chip micro-LED miniaturizzati, in circuiti di pilotaggio non ancora ottimizzati e nelle variazioni di prestazioni tra chip che determinano consumi più elevati. Superare questi ostacoli sarà cruciale per permettere alla tecnologia di competere su larga scala.

La comparsa del primo smartwatch con pannello micro-LED apre scenari inediti per i dispositivi indossabili. Garmin ha infatti introdotto una tecnologia che finora si stava specializzando negli schermi di grandi dimensioni: il Garmin Fenix 8 Micro-LED ha un display da 1,4 pollici capace di raggiungere 4.500 nit di luminosità, ma con un'autonomia inferiore a quella degli smartwatch basati su OLED.

L'ingresso dei marchi di fascia alta

Non è solo Garmin a sperimentare il micro-LED. TAG Heuer, marchio storico nel lusso, sta preparando un modello dedicato che potrebbe rafforzare l'immagine premium di questa tecnologia. Allo stesso tempo, Samsung Display ha mostrato un prototipo con luminosità di 6.000 nit e risoluzione di 326 PPI, ottenuto trasferendo con precisione circa 700.000 chip RGB di dimensioni inferiori a 30 micrometri. La struttura flessibile del pannello apre la strada a design più vari, garantendo al contempo consumi ridotti e stabilità cromatica, caratteristiche tipiche dei materiali inorganici.

Le previsioni di UBI Research nell'adozioni di pannelli Micro-LED sugli smartwatch

Il ruolo più atteso è quello di Apple. Con oltre 40 milioni di Apple Watch venduti ogni anno, l'eventuale adozione del micro-LED potrebbe imprimere una spinta decisiva. Le previsioni di UBI Research collocano l'arrivo dei primi modelli Ultra con questa tecnologia tra il 2027 e il 2028. Un simile passo potrebbe favorire investimenti nella catena di fornitura e innescare la produzione su larga scala, riducendo costi e barriere all'ingresso.

Per il momento i costi restano proibitivi. Il Garmin Fenix 8 è proposto a 1.999 dollari, circa 700 in più rispetto agli equivalenti con AMOLED, confermando l'orientamento al mercato premium. La combinazione di prezzi elevati e capacità produttiva limitata ne riduce l'accessibilità per il grande pubblico. Eppure, l'interesse di marchi come TAG Heuer, Samsung e Apple potrebbe trasformarsi in un motore di investimenti per l'intera filiera, dai produttori di chip alle aziende che realizzano sistemi di trasferimento, fino ai fornitori di driver IC e ai processi di assemblaggio finale. Si prospetta quindi un impatto esteso a tutto il comparto dei display.

Secondo UBI Research, il mercato degli smartwatch con micro-LED potrebbe raggiungere un valore di 1,2 miliardi di dollari entro il 2030. Il dato suggerisce un passaggio da nicchia di lusso a nuova frontiera dei dispositivi premium, in grado di mettere in discussione la supremazia degli OLED.