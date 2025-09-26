GOG festeggia i suoi 17 anni con sconti, offerte e lancia a sorpresa

GOG , il negozio digitale di CD Projekt, ha deciso di festeggiare i suoi 17 anni di vita con sconti e offerte su tutto il catalogo , nonché con lanci a sorpresa giornalieri. Ha iniziato ieri con il lancio della versione DRM Free di Clair Obscur: Expedition 33 e proseguirà oggi con un altro titolo, non ancora svelato. I lanci a sorpresa proseguiranno fino al 7 ottobre, dove dovrebbe esserci la novità più grossa, vista l'importanza che gli viene data nel layout.

Offerte

Tra le offerte, spiccano Cyberpunk 2077 al 65% di sconto (21,04 euro), DOOM del 2016 all'80% di sconto (3,69 euro), Silent Hill 4: The Room al 30% di sconto (6,99 euro), Fallout 4: Game of the Year Edition al 60% di sconto (15,99 euro) e tanti altri ancora.

Il layout dei lanci a sorpresa

Lanciati anche degli sconti esclusivi per i titoli di NIS America. Ad esempio, The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II è scontato del 30% (41,99 euro), Disaster Report 4: Summer Memories è scontato del 75% (15 euro), Ys VIII: Lacrimosa of DANA è scontato del 50% (20 euro), R-Type Final 2 è scontato del 50% (20 euro) e così via.

Per tutti gli sconti e le offerte, andate sulla pagina della promo dei 17 anni di GOG e cercate quello che vi interessa.