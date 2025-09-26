Un video gameplay di Battlefield 6 mostra tre missioni della campagna single player

Durante lo State of Play di mercoledì è stata presentata finalmente la campagna single player di Battlefield 6 tramite un trailer. Fortunatamente ulteriori novità e dettagli non sono tardati ad arrivare, con Electronic Arts che ha mostrato questa modalità in occasione del Tokyo Game Show e dato la possibilità a stampa e content creator di provarla con mano.

Se volete saperne di più, proprio pochi minuti fa abbiamo pubblicato le nostre impressioni dopo aver provato tre scenari della campagna single player di Battlefield 6, mentre se non temete anticipazioni e ne volete un assaggio, qui sotto trovate un video gameplay di circa 15 minuti (senza spoiler sulla trama) pubblicato da IGN USA.