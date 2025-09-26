2

Un video gameplay di Battlefield 6 mostra tre missioni della campagna single player

In attesa del lancio di Battlefield 6 possiamo guardare circa 15 minuti di video gameplay tratti da tre missioni della campagna campagna single player.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   26/09/2025
Un conflitto in Battlefield 6
Durante lo State of Play di mercoledì è stata presentata finalmente la campagna single player di Battlefield 6 tramite un trailer. Fortunatamente ulteriori novità e dettagli non sono tardati ad arrivare, con Electronic Arts che ha mostrato questa modalità in occasione del Tokyo Game Show e dato la possibilità a stampa e content creator di provarla con mano.

Se volete saperne di più, proprio pochi minuti fa abbiamo pubblicato le nostre impressioni dopo aver provato tre scenari della campagna single player di Battlefield 6, mentre se non temete anticipazioni e ne volete un assaggio, qui sotto trovate un video gameplay di circa 15 minuti (senza spoiler sulla trama) pubblicato da IGN USA.

Da Gibilterra a New York

Il filmato mostra nello specifico le missioni 3, 5 e 8. Nell'ordine, la prima mette in scena un conflitto a Gibilterra, che inizia con un caotico sbarco sotto il fuoco nemico e prosegue con della guerriglia urbana tra le strade e i palazzi della città.

La campagna single player di Battlefield 6 è stata presentata durante lo State of Play La campagna single player di Battlefield 6 è stata presentata durante lo State of Play

Il secondo segmento si svolge a New York, con una fase iniziale più "tranquilla" dove sgombreremo un palazzo occupato da forze nemiche, seguito da una veloce escalation che porterà a un conflitto su larga scala tra le strade di Brooklyn. Infine, si cambia decisamente ritmo con la terza missione ambientata in Tagikistan, dove il giocatore ha molta più libertà d'azione grazie a una mappa aperta e la possibilità di completare gli obiettivi nell'ordine preferito.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Battlefield 6 sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC.

